El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó un video hecho con Inteligencia Artificial en el que se burla del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y lo caracteriza como un minion.

En medio del cierre de gobierno y el enfrentamiento entre los demócratas y republicanos, Newsom compartió un video en X en el que mostraba a Vance con la cara amarilla, gafas falsas y un overol, similar a un minion. El video también alteró la voz de Vance a un tono agudo.

"Espero que llegues a salvo y a tiempo de tu vuelo hoy, pero quizá no porque la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) y los controladores de tráfico no recibirán paga; nuestros militares no recibirán su pago empezando por hoy", se escucha en el video.

Los controladores aéreos y el personal de la TSA, responsables de los controles en aeropuertos, dejaron de cobrar desde este miércoles.

Si bien terminales como el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington operan este miércoles con normalidad, los sindicatos advirtieron que en los próximos días podría resentirse el servicio por falta de personal, como ocurrió en cierres anteriores.

En este cierre de gobierno, Vance defendió un video hecho con IA en el que la administración Trump se burla de los demócratas y les pone bigote y sombrero charro, y de sonido de fondo el Jarabe Tapatío.

“Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?”.

Vance aseguró que el presidente Trump dejará de publicar videos generados con inteligencia artificial (IA) burlándose del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, si este respalda una propuesta republicana de financiamiento.

