Caracas. Ramón Guanipa, hijo del exdiputado opositor venezolano , exigió este martes una prueba de vida del dirigente y su liberación inmediata, después de que fuera arrestado la noche del domingo en Caracas “por hombres no identificados”, horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

“Exigimos una prueba de vida y su liberación inmediata, igual que la de todos los ”, publicó el hijo del dirigente en su cuenta de X.

En el mensaje, publicado a las 8:07 hora local (12:07 GMT), señaló que la familia sigue sin recibir información sobre la salud y el paradero del opositor.

Asimismo, agradeció el apoyo del senador estadounidense Rick Scott, quien cuestionó la detención del opositor en un video publicado en X y dirigido a la presidenta encargada venezolana, , y el ministro de Interior y Justicia,.

“Ese no es el trato. El trato es que ustedes liberan a los presos políticos, cooperan con Estados Unidos y dejan de oprimir a la gente. Así es como se trabaja con Estados Unidos”, declaró el senador republicano en el video.

Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel , fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero “con la verdad”, y que Venezuela “tiene derecho a ser un país ”.

Sin embargo, durante la noche se informó de que fue detenido por “hombres no identificados” que interceptaron su , pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, aseguró este lunes que el exdiputado se encuentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.

ss/mcc

