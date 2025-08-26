Más Información

Miami. Las autoridades de Florida, en , informaron del fallecimiento de un hombre que había sufrido quemaduras químicas graves tras ser atacado con por su esposa mientras dormía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la residencia en la que vivía la pareja en la ciudad de Nueva Port Richey, ubicada en el oeste de , informó la Policía al medio local Tampa Bay Times.

Según los agentes, acudieron al lugar tras una llamada realizada por la presunta agresora, identificada como Chuaying He, de 50 años.

Allí, los policías hallaron a Robert Heyden, de 65 años, en estado crítico y cubierto de sustancias corrosivas, por lo que lo trasladaron vía aérea al de Tampa, donde murió este lunes.

Según la investigación, admitió haber utilizado con la intención de matarlo y llegó incluso a bloquear la puerta del dormitorio mediante una barra de madera y alambre para impedir el acceso.

El , contraído en agosto de 2024, estaba en proceso de , y él había solicitado la posesión exclusiva de la vivienda, por lo que ambos tenían una audiencia judicial el día siguiente del ataque, según el citado medio.

Tras el deceso, los cargos inicialmente presentados fueron elevados a en primer grado y agresión agravada con lesión corporal grave, informó la policía local.

Según el último Informe Uniforme de Criminalidad del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), publicado en 2020, la criminalidad disminuyó en un 14,1 %, mientras que los delitos de reportados aumentaron un 1,16 %, con más de 106 mil casos registrados por las autoridades policiales.

