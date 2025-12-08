Quito. El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) es llamado a juicio por presunto cohecho en el conocido como 'caso Sinohydro', en referencia a la empresa china encargada de la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).

Al considerar que existen los elementos para presumir la participación de Moreno en el delito de cohecho, el juez dictó este lunes el llamado a juicio durante una audiencia en la que se espera la resolución para otras 23 personas.

El juez dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción (Paraguay), donde reside con su esposa.

El pasado jueves, Moreno (2017-2021) insistió en que el proceso penal en su contra por presuntos sobornos recibidos cuando era vicepresidente es una "veganza" del correísmo por haberse rebelado cuando ya era presidente, lo que a su criterio evitó que "en Ecuador haya una dictadura perpetua y se convierta en otra Venezuela".

