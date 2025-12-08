Carina Narcizo asume la Dirección de Marketing de BIC para México y Ecuador

Carina Narcizo regresa a BIC para liderar la dirección de marketing en México y Ecuador, dos de los mercados clave de la marca en América Latina. Con más de 20 años de experiencia en marketing, Narcizo se reincorpora a la empresa con el objetivo de impulsar el crecimiento en ambos países, reforzando la estrategia de la marca a través de la innovación y una conexión más profunda con los consumidores.

La ejecutiva, quien previamente ocupó varios roles de liderazgo en BIC durante 19 años, regresa con un amplio conocimiento en las áreas de comunicación, desarrollo de portafolios y estrategia de innovación en productos como papelería, encendedores y rasuradores. Durante su paso por BIC, fue Senior Global Strategy Brand Manager, Latin America Senior Marketing Manager y Head of Trade Marketing, liderando proyectos de alto impacto en mercados clave de América Latina.

Carina Narcizo, una ejecutiva con amplia trayectoria en marketing

Antes de su regreso a BIC, Carina desempeñó un papel fundamental en Shell & Quaker State México, donde dirigió marcas emblemáticas como Quaker State, Shell Helix y Pennzoil. En su gestión, fortaleció la presencia de estas marcas mediante estrategias de posicionamiento, desarrollo de portafolios y alianzas con instituciones como la NFL y NASCAR, lo que contribuyó al crecimiento sostenido en ventas y participación de mercado.

Foto: Carina Narcizo, directora de marketing de BIC para México y Ecuador

“Es un honor volver a BIC y continuar construyendo una marca que ha acompañado a generaciones. México y Ecuador son mercados estratégicos, y mi compromiso es fortalecer la conexión con nuestros consumidores y crear experiencias que reflejen la esencia de BIC”, comentó Carina al asumir su nuevo cargo.

En su nueva posición, Carina Narcizo será responsable de reforzar la presencia de BIC en estos dos países clave para la compañía, impulsando la innovación y mejorando la participación de los productos más importantes de la marca en estos mercados. Con su visión estratégica y experiencia, se espera que BIC continúe consolidando su liderazgo en América Latina y mantenga su enfoque en ofrecer productos de calidad e innovación para sus consumidores.