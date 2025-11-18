Selección Mexicana, con la urgencia de conseguir la victoria frente Paraguay

A la Selección Mexicana, le urge la victoria. Luego de cinco partidos sin ganar, la presión sobre Javier Aguirre y su grupo de futbolistas es cada vez más grande.

Esta noche ante Paraguay, su último rival en el año, el Tricolor tiene la gran oportunidad de fulminar las críticas. La victoria también le serviría para ganar confianza y reivindicarse con su afición, que ya mostró descontento con abucheos y silbidos en Torreón.

A pesar de la falta de resultados positivos, el Vasco se siente tranquilo con el funcionamiento del Tricolor, previo a medirse con los guaraníes en San Antonio, Texas.

“No pudimos ganar con Uruguay. Evidentemente, me hubiera gustado, pero hubo buenas cosas. El equipo jugó bien al futbol y me gusta que lo poco que entrenamos se refleja en el campo. No merecíamos ganar, pero tampoco perder; siempre se puede mejorar. El resultado es muy importante, en un entorno resultadista, [pero] mi obligación va más allá de la estadística”, sentenció.

El Vasco es consciente de que Paraguay “será un gran reto”, pero está dispuesto a realizar varias modificaciones en su 11 titular, porque “están saliendo cuatro o cinco jugadores jóvenes que me amplían la baraja y están tocando la puerta”.

“Dudas, [no tengo] ninguna; [pero] quiero cambiar a siete. Estoy buscando ver a todos y tratar de ser justo con todos los que llamo. Hay jugadores que me han llenado el ojo y el que no estén mañana [hoy], no significa nada para mí. Yo creo que el verdadero equipo estará hasta marzo”, aseguró.