Los mejores MEMES de la eliminación de México ante Portugal en la Copa del Mundo Sub-17

México quedó eliminado este martes de la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar, luego de caer goleado 5-0 ante Portugal, equipo que con una gran superioridad dejó en la lona al Tricolor de Carlos Cariño.

Luego de una presentación impecable ante Argentina, el conjunto mexicano parece que perdió toda actitud, dejando el prestigio ganado en la cancha y viendo al rival aprovechar cada error.

La presentación mexicana no pasó desapercibida en redes sociales, plataformas en las que los seguidores reaccionaron ante el mal resultado, que dejó mal parada a la generación que buscaba replicar el campeonato.

Con memes, los usuarios se burlaron de lo ocurrido, reconociendo la superioridad de los lusos.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DE MÉXICO

FOTO: ESPECIAL - MEMES MÉXICO

