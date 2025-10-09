El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada, una isla caribeña próxima a Venezuela, informó este jueves que Estados Unidos le ha solicitado alojar personal y equipo militar estadounidense en su territorio.

Según el comunicado de Exteriores, el Gobierno de Granada recibió una solicitud para "la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop".

Esta petición se da en el marco de un incremento de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar de EU en el Caribe para luchar supuestamente contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

Granada indicó que los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores del país están "evaluando y revisando cuidadosamente la solicitud", en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria y otras agencias pertinentes.

El buque USS Lake Erie (CG-70), en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, en su transito por las esclusas de Pedro Miguel en el Canal de Panamá este viernes, en Ciudad de Panamá. Foto: EFE/Archivo

La cancillería granadina hizo hincapié en que "cualquier decisión se tomará únicamente después de que se completen todas las evaluaciones técnicas y legales".

"Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se guiará por la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada, incluyendo la protección de nuestra industria turística, los viajeros y el bienestar económico del país", afirmó la nota.

Granada es miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que condenó el pasado viernes lo que consideró como la "incursión ilegal y provocadora" de aeronaves de EU cerca de Venezuela en el mar Caribe.

En un comunicado, la alianza afirmó que este "hostigamiento militar sistemático" se enmarca en un "patrón de agresiones que buscan desestabilizar la región, infundir miedo e imponer una lógica de intimidación propia de la doctrina imperial".

Estados Unidos ha destruido hasta el momento al menos cinco lanchas en el Caribe, en unos ataques en los que, según funcionarios estadounidenses, han muerto veintiún personas acusadas de tráfico de drogas.

