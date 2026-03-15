Más Información

Sheinbaum respalda a AMLO sobre Cuba; México seguirá apoyando a la isla por razones humanitarias, afirma

Sheinbaum respalda a AMLO sobre Cuba; México seguirá apoyando a la isla por razones humanitarias, afirma

CJNG reina en frontera con Guatemala; cobra hasta 20 mil pesos por paso de mercancía

CJNG reina en frontera con Guatemala; cobra hasta 20 mil pesos por paso de mercancía

“Cuba es para México asunto de política interior”; charla con Beatriz Paredes, exembajadora en la isla

“Cuba es para México asunto de política interior”; charla con Beatriz Paredes, exembajadora en la isla

Lista de nominados de los Premios Oscar, ¿quiénes podrían ganar en su 98° edición?

Lista de nominados de los Premios Oscar, ¿quiénes podrían ganar en su 98° edición?

Ring Royale: ¿cuándo y dónde ver la pelea de Adame vs Carlos Trejo? Esto de sabe

Ring Royale: ¿cuándo y dónde ver la pelea de Adame vs Carlos Trejo? Esto de sabe

Hay consenso con aliados para "Plan B": Sheinbaum; planean enviarlo al congreso esta semana

Hay consenso con aliados para "Plan B": Sheinbaum; planean enviarlo al congreso esta semana

Senado espera iniciativa de Sheinbaum sobre "Plan B" electoral; podría discutirse esta semana

Senado espera iniciativa de Sheinbaum sobre "Plan B" electoral; podría discutirse esta semana

PAN señala incongruencia del oficialismo ante crisis del país; prepara anuncio clave sobre su rumbo político

PAN señala incongruencia del oficialismo ante crisis del país; prepara anuncio clave sobre su rumbo político

Detienen a tres integrantes del CJNG en Chiapas; están relacionados con homicidios ocurridos en Huixtla

Detienen a tres integrantes del CJNG en Chiapas; están relacionados con homicidios ocurridos en Huixtla

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

¡Es oficial! CDMX obtiene Récord Guinness por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo; participaron 9 mil 500 personas

¡Es oficial! CDMX obtiene Récord Guinness por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo; participaron 9 mil 500 personas

Pulqueros buscan certeza y dignificación

Pulqueros buscan certeza y dignificación

Buenos Aires. Un documento hallado en el teléfono móvil del empresario argentino Mauricio Novelli, investigado en la causa judicial por el lanzamiento de la criptomoneda , detalla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares a cambio del apoyo del presidente argentino, , al proyecto, según documentación judicial publicada por medios locales.

El texto, redactado a modo de memo, fue recuperado por peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Fiscal argentino, después de que Novelli intentara eliminarlo de su dispositivo.

Según copias del documento difundidas por el diario La Nación, el memo estaba dirigido al empresario estadounidense Hayden Davis (impulsor del proyecto) y a sus allegados, y describía las condiciones de un supuesto acuerdo económico vinculado al respaldo del mandatario argentino a la iniciativa.

Lee también

De acuerdo con el texto, el entendimiento contemplaba tres pagos que en total sumaban cinco millones de dólares. El primero, de 1,5 millones de dólares en tokens o efectivo, debía abonarse por adelantado, mientras que un segundodel mismo monto se concretaría cuando Milei anunciara en la red social X que Davis y su entorno lo asesoraban en temas vinculados con blockchain (cadena de bloques, una tecnología digital que garantiza la veracidad de las operaciones por ).

El tercer desembolso, por dos millones de dólares, estaría condicionado a la firma de un contrato presencial con el presidente para brindar asesoría en blockchain ol al Gobierno argentino.

El texto habría sido redactado entre finales de octubre y noviembre de 2024, poco antes de que el empresario estadounidense viajara a para reunirse con Milei en la Casa Rosada.

Lee también

Hasta el momento no existen pruebas de que ese presunto acuerdo haya sido validado por funcionarios del Gobierno.

El contenido del memo coincide con algunos hechos posteriores. El 30 de enero de 2025, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y posteriormente publicó en su cuenta oficial de X una fotografía junto al empresario, a quien mencionó como asesor en temas de blockchain y .

Ese mismo día, según registros oficiales que están en la justicia citados por medios locales, Davis ingresó a la sede del Ejecutivo apenas un minuto después que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy. Los tres abandonaron la Casa Rosada poco más de media hora después.

Lee también

Los peritajes realizados sobre el teléfono de Novelli también revelaron múltiples comunicaciones con el presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, y tras el colapso del criptoactivo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026