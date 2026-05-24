Mundo | 24-05-26 | 10:38 | Actualizada | 24-05-26 | 10:38 |

La Habana. Las primeras 15 mil toneladas de de las 60 mil que el gobierno de China enviará gradualmente a en las próximas semanas llegaron al puerto de , informaron este domingo medios locales.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, Cuba atraviesa una profunda marcada por la escasez de alimentos y medicinas, así como por prolongados apagones, situación agravada por el que Washington le impone desde enero y el impacto de otras sanciones económicas estadounidenses.

"En el espíritu de la firme voluntad política de construir conjuntamente la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China, recibimos con profunda gratitud 15 mil toneladas de arroz enviadas por el pueblo, Partido y Gobierno de China", señaló en X el presidente cubano .

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El mandatario destacó que ese "importante cargamento (...) marca el inicio de un nuevo donativo de 60 mil en total, que arribarán gradualmente" a la isla.

"Los entrañables lazos de amistad y cooperación que nos unen se fortalecen en momentos cruciales", apuntó.

Por su parte, el embajador chino Hua Xim subrayó que las 60 mil toneladas de arroz representan "la mayor " que el gobierno de su país ha entregado a la isla "en los últimos años", según imágenes del acto de recibimiento de la carga transmitidas por la televisión cubana.

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En ese acto, la ministra de Comercio Exterior, Betsy Díaz, explicó que el arroz chino llegará al país en cuatro embarques de 15 mil toneladas cada uno.

"A pesar de las limitaciones con el , se realizan los máximos esfuerzos para garantizar" su distribución, afirmó.

China, uno de los principales aliados y socios comerciales de Cuba en , denunció el jueves el "abuso de los medios judiciales", después de que Estados Unidos inculpara al expresidente cubano por el derribo de dos avionetas en 1996.

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"La parte estadounidense debería dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba", declaró a la prensa en el ministro de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

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ss

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