Bangkok.— Asia-Pacífico es el mayor mercado editorial del mundo y también el de más rápido crecimiento, un avance que se explica gracias al aumento de las tasas de alfabetización, la digitalización y la expansión del inglés como segunda lengua, y que ha provocado un crecimiento sin precedentes de la base de lectores y del consumo de libros.

La región consolidó en 2024 su liderazgo en la industria con unos ingresos estimados de entre 400 mil y 420 mil millones de dólares, entre las ganancias del libro impreso y el digital, aunque el papel mantiene todavía una posición dominante, al concentrar en torno a 60% de este mercado, de acuerdo con un informe de este año de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción.

En Asia-Pacífico viven mercados afianzados como Japón, Australia y Corea del Sur que, a su vez, coexisten con economías de rápido crecimiento como Vietnam, Indonesia y Filipinas.

Sin embargo, buena parte del peso de estas cifras recae en China y la India, los dos países más poblados del planeta, con más de mil 400 millones de habitantes cada uno, que en los últimos años han reforzado sus políticas públicas para la promoción de la lectura, ampliando el alcance y la profundidad de sus ecosistemas editoriales.

El peso de las políticas públicas

Desde el pasado febrero, China ha incorporado la lectura a su legislación estatal, con una nueva medida orientada a reforzar los hábitos culturales que, según el periódico oficialista China Daily, incluirá la ampliación de los horarios de las bibliotecas, mejoras en las salas de lectura y una mayor financiación y planificación para la industria.

El impulso llega tras dos décadas de políticas estatales en esta dirección, que han estimulado de forma notable los indicadores culturales del país, ya que la tasa general de lectura en China alcanzó 82.1% en 2024 frente a 51.7% registrado en 2004, de acuerdo con datos de la Academia China de Prensa y Publicaciones.

El auge también se refleja en el éxito de autores como Liu Cixin y su trilogía El problema de los tres cuerpos, que ha llevado la ciencia ficción nacional a las librerías de todo el mundo, o en la consolidación de figuras como el nobel Mo Yan, cuyas obras son hoy pilares fundamentales en las renovadas salas de lectura del país.

Japón y el poder del manga

En Japón, el manga es desde hace décadas una expresión literaria profundamente integrada en el tejido creativo del país, hasta el punto de erigirse como una de sus principales armas de poder blando (soft power).

El impacto económico acompaña esta dimensión cultural. El Instituto de Investigación Meiji Yasuda estima que las compras de productos relacionados con el manga alcanzaron 54 mil 300 millones de yenes (unos 372 millones de dólares) en 2024, lo que significó 53% más que hace una década.

El manga es además un atractivo turístico del país, con viajeros que incluyen en sus itinerarios la visita a lugares como el santuario Homangu Kamado, en Fukuoka, uno de los más populares tras el éxito de la saga Demon Slayer.

India y la demanda académica

En la India, el sector editorial está dominado por los libros educativos, algo que, según datos de la International Publishers Association, se explica por el avance de la alfabetización y por una población joven que sostiene una elevada demanda académica.

El subcontinente es el segundo mercado editorial del mundo en inglés, con un crecimiento que ha ido acompañado de una mayor diversidad lingüística, con publicaciones en hindi, bengalí, telugu y otras lenguas regionales.

Esa dinámica se refleja también en su literatura contemporánea, con obras como Tomb of Sand, de Geetanjali Shree, o los libros de Arundhati Roy, que muestran la creciente proyección internacional de la literatura india.

Las jóvenes ficciones del sudeste asiático

En el sudeste asiático, el crecimiento del consumo digital está reconfigurando los hábitos de lectura, con plataformas como Wattpad o Webnovel, muy extendidas en la región.

En ellas, historias filipinas como She's Dating the Gangster (Está saliendo con un gánster) o I Love you Since 1892 (Te quiero desde 1892) han acumulado millones de lecturas online antes de llegar al circuito editorial tradicional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.