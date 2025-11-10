Más Información

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Gentrificación, sin avances en zonas especiales

Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos

Ambulantes saturan los pasillos de la Alameda Central

A dos meses de la explosión de pipa de Iztapalapa, crecen memoriales para las víctimas

Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

Corte Suprema de EU rechaza revertir fallo que legalizó matrimonio igualitario; Kim Davis pierde apelación

Wahisngton. La Corte Suprema rechazó el lunes una solicitud para revocar su decisión histórica que legalizó el entre en todo el país.

Los jueces rechazaron una apelación de Kim Davis, la exsecretaria del tribunal de que se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo después del fallo de la corte suprema en 2015 en el caso Obergefell v. Hodges.

Davis había pedido que la corte revocara la orden de un tribunal inferior que le exigía pagar 360 mil dólares en daños y honorarios de a una pareja a la que se le negó una licencia de matrimonio.

Sus abogados invocaron repetidamente las palabras del juez Clarence Thomas, quien, entre los nueve jueces, es el único que ha pedido borrar el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Thomas fue uno de los cuatro jueces disidentes en 2015. El presidente de la Corte John Roberts y el juez Samuel Alito son los otros disidentes que aún están en la corte hoy.

Roberts ha guardado silencio sobre el tema desde que escribió una opinión disidente en el caso. Alito ha continuado criticando la decisión, pero dijo recientemente que no estaba abogando por que se revocara.

La jueza Amy Coney Barrett, quien no estaba en la corte en 2015, ha dicho que hay ocasiones en que la corte debería corregir errores y revocar decisiones, como lo hizo en el caso de 2022 que puso fin al derecho constitucional al.

Sin embargo, Barrett ha sugerido recientemente que el matrimonio entre personas del mismo sexo podría estar en una categoría diferente al aborto porque las personas han confiado en la decisión cuando se casaron y tuvieron hijos.

Davis atrajo la atención nacional hacia el condado de Rowan en el este de Kentucky, cuando rechazó a parejas del mismo sexo, diciendo que su fe le impedía cumplir con el fallo. Desafió las de emitir las licencias hasta que un juez federal la encarceló por desacato al tribunal en septiembre de 2015.

Fue liberada después de que su personal emitiera las licencias en su nombre, pero su nombre fue borrado del formulario. Posteriormente, la legislatura de Kentucky promulgó una ley que eliminó los nombres de todos los secretarios de condado de las licencias de matrimonio estatales.

Davis perdió una en 2018.

