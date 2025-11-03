Más Información

Ahora, incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

PRI, PAN y MC piden al gobierno ser “autocrítico” por crisis de inseguridad; exigen justicia por asesinato de Carlos Manzo

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

México y EU revisan avances contra gusano barrenador; acuerdan acciones para reanudar exportación de ganado

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Adolescente mata a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá express de la Cuauhtémoc; intentaba robar mercancía

Lima. El Congreso peruano investigará por presuntaa la legisladora que se hizo cortar las uñas de los pies por un asesor mientras hablaba por celular recostada en el sofá de su .

La comisión de Ética acordó la indagación este lunes. La difusión de una foto de la parlamentaria, de 67 años, integrante de un partido minoritario de izquierda, sacudió a la opinión pública la semana pasada y generó un nuevo escándalo en la clase política.

"Por mayoría, la Comisión de Ética aprobó la denuncia de oficio que permitirá iniciar las investigaciones correspondientes sobre los hechos que involucran a la congresista Lucinda Vásquez", indicó el parlamento en la red social X.

La comisión tendrá 20 días para investigarla y luego debatir una eventual sanción, que podría suspenderla y dejarla sin hasta 120 días.

La polémica foto corresponde al 6 de noviembre de 2024, pero recién fue divulgada por el programa Cuarto Poder hace ocho días.

Rápidamente, se volvió viral bajo etiquetas como la "congresista cortauñas".

Vásquez acudió a la comisión y manifestó su acuerdo con la investigación. "Que siga su , allí se verán las conclusiones", dijo.

Hace una semana, Vásquez alegó que se había distorsionado el "contexto" de la imagen y rechazó que hubiera querido "obligar y humillar" a sus trabajadores. La legisladora atribuyó la divulgación de la foto a una "venganza" de excolaboradores de su despacho.

El episodio causa indignación, cuando aún resuenan los ecos de la reciente .

El 10 de octubre el Congreso destituyó a la mandataria por una ola de inseguridad y la sustituyó por el hasta entonces jefe del parlamento, José Jerí.

Antes de remover a Boluarte, la desaprobación del Congreso era de 95%, según la empresa Ipsos. En la medición de la semana pasada, la desaprobación fue de 81%.

