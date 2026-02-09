Más Información

Un congresista de está pidiendo una investigación del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, alegando que se trató de un acto “indecente”.

En una carta al Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, el representante por Tennessee Andy Ogles pide investigar específicamente si la y NBCUniversal (que transmitió el evento en Estados Unidos) tuvieron conocimiento previo, revisaron y aprobaron el “contenido explícito e indecente” del show de medio tiempo del Super Bowl, que encabezó Bad Bunny.

Ogles alega que el evento fue visto por decenas de millones de estadounidenses, “incluyendo un número sustancial de niños y familias”, y que el show de Bad Bunny incluyó canciones como “Safaera” que, dice, “es ampliamente conocida por sus referencias sexuales explícitas y contenido lírico gráfico”, y “Yo Perreo Sola”, que según el congresista incluye una coreografía con movimientos sexualizados y conductas “sexualmente sugestivas”.

Aunque reconoció que las canciones se cantaron en español, subrayó que “la barrera del lenguaje no mitigó la naturaleza explícita del material”, y se quejó de que la televisora tenía la obligación de “revisar, traducir y evaluar el contenido antes de que se transmitiera”.

Acusó a la NFL y a NBC de estar al tanto de los planes de Bad Bunny y de no haber “utilizado salvaguardas” para proteger a los televidentes.

Bad Bunny dio el medio tiempo del Super Bowl LX. Fotos: AFP y AP
Bad Bunny dio el medio tiempo del Super Bowl LX. Fotos: AFP y AP

En un post donde compartió la carta enviada a la comisión, Ogles dijo que “los niños se vieron obligados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose de forma provocativa y Bad Bunny agarrándose descaradamente la entrepierna mientras simulaba tener relaciones sexuales con el aire”.

Según el legislador, las letras de las canciones interpretadas por el artista puertorriqueño “glorificaban abiertamente la sodomía y otras innumerables depravaciones indescriptibles. Estos actos flagrantes e indecentes son ilegales en las ondas públicas”.

Por ello, añadió, “solicito que la Comisión de Energía y Comercio inicie inmediatamente una investigación formal del Congreso sobre la Liga Nacional de Fútbol Americano y la NBC por su conocimiento previo, aprobación deliberada y facilitación de esta emisión indecente. La cultura estadounidense no será objeto de burlas ni se verá corrompida sin consecuencias”.

Hasta ahora, el escándalo más grande de un show de medio tiempo de un Super Bowl fue el que protagonizaron Janet Jackson y Justin Timberlake, cuando en medio del baile, él le arrancó parte de la ropa a Jackson y dejó un pecho al descubierto, en un caso que se conoció mundialmente como “nipplegate”. En su momento, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos multó con 550 mil dólares a CBS por una violación de las reglas de indecencia.

El presidente Donald Trump calificó el espectáculo de Bad Bunny como “uno de los peores” de un Super Tazón y una “bofetada en la cara para nuestro país”.

