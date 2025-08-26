A través de sus redes sociales, la candidata del partido republicano al Congreso de Texas, Valentina Gómez, compartió una grabación en donde con un lanzallamas incendia un libro del Corán, mientras dice que el Islam "debe ser acabado de una vez por todas", un discurso radical que fomenta el odio.

La candidata menciona que “acabará con el islam en Texas”, además, acusa a los musulmanes de violar y matar para apoderarse de las naciones cristianas, al tiempo que pide ayuda y votos para llegar al congreso estatal.

En el video se observa a Valentina Gómez portar un lanzallamas y accionarlo contra un Corán que inmediatamente se prende en llamas. En los comentarios, ella responde a los internautas con que pretende “bombardear a todos los terroristas de la Tierra”.

Valentina Gómez candidata republicana al congreso de Texas. Foto: X @ValentinaForUSA

La grabación fue publicada el pasado 25 de agosto a las 3 de la tarde aproximadamente; sin embargo, presuntamente la publicación fue dada de baja de la plataforma de X.

Pero esta no ha sido la única polémica de la republicana de origen colombiano, pues en abril llegó a una manifestación musulmana e irrumpió portando un yihab que inmediatamente se quitó y aventó al llegar al pódium para hablar en contra de esta comunidad.

En esa ocasión, personal de seguridad intervino para evitar que siguiera con su discurso, luego subió el video con la frase “el islam no tiene cabida en Texas”, además de pedir votos para llegar al Congreso.

¿Quién es Valentina Gómez?

De acuerdo con el medio El País, Valentina Gómez nació en Medellín, Colombia. Sin embargo, fue admitida legalmente como ciudadana estadounidense. Estudió en la Central Connecticut State University.

Según el medio colombiano, El Tiempo, en 2009, emigró a Estados Unidos junto a su familia, con quienes se estableció en Nueva Jersey.

Su debut político se dio durante las primarias republicanas de 2024 para el cargo de secretaria de Estado de Missouri, donde utilizó una estrategia centrada en este tipo de mensajes provocadores.

Durante 2024 comenzó a estar en el ojo público tras su polémica contra jugadoras lesbianas de la selección nacional de baloncesto femenino, como Brittney Griner, y la literatura de temática o personajes queer durante unas elecciones para ser secretaria en Misuri.

En sus redes, el discurso de Gómez es en contra de los migrantes, miembros de la comunidad LGBTQ y cualquier religión diferente a la cristiana, o a cualquiera que no este a favor del discurso Make America Great Again (MAGA), lema del gobierno del presidente Trump.

¿Qué otras polémicas ha tenido Valentina Gómez?

Durante sus campañas políticas sube videos promocionales de ella, quemando libros o incluso disparando a un muñeco de trapo que simula ser una persona, por lo que ha sido censurada de las redes sociales en diferentes ocasiones.

Actualmente, pide donaciones y fondos para poder costear su campaña política con el lema “es hora de elegir patriotas, no traidores”, además de que en su sitio oficial pide pena de muerte a pedófilos y deportar a todos los inmigrantes.

En su página oficial de donativos menciona “nunca permitiré que estos payasos nos quiten nuestras armas, nos obliguen a vacunarnos, adoctrinen a nuestros niños y envíen a nuestros hijos e hijas a morir en guerras inútiles de las que se benefician”.

En sus redes, la mujer ha publicado video en los que se le ve disparando a un muñeco de trapo que representa a una persona encapuchada y atada a una silla mientras plantea "ejecutar ilegales" que cometan homicidios en el territorio estadounidense.

En otro video se observa a Valentina incendiando libros pertenecientes a la comunidad LGBT, en la portada se observa el titular “Queer” y “Naked”.

When I’m Secretary of State, I will 🔥BURN🔥all books that are grooming, indoctrinating, and sexualizing our children. MAGA. America First🇺🇸 pic.twitter.com/m8waKi3yhP — Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) February 6, 2024

