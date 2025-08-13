Más Información

Brasilia. El gobierno brasileño anunció un paquete de ayuda a los sectores afectados por los decretados por el presidente de Estadso Unidos, , que incluye créditos por 30 mil millones de reales (cinco mil 555 millones de dólares o cuatro mil 761 millones de euros).

La medida responde a las sanciones comerciales que gravan en un 50% las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos y, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, beneficiarán en especial a las pequeñas y medianas empresas volcadas al .

Según Haddad, es una primera respuesta del gobierno a "una situación inédita", en la que "Brasil está siendo sancionado por ser más democrático que su agresor" y llevar a los tribunales a quienes atentaron contra el orden constitucional, en clara alusión al expresidente.

Lee también

Brasil aumentará las compras gubernamentales

Además de los créditos y una búsqueda de nuevos mercados, el plan prevé aumentar las compras gubernamentales, sobre todo de alimentos y en especial de aquellos perecederos que son exportados a , así como beneficios tributarios para los sectores afectados por las sanciones.

Se trata en mayor medida de carnes y frutas, que forman parte del 35% de las exportaciones brasileñas a EU que han sido gravadas en un 50%.

En la ceremonia, encabezada por el presidente , participaron representantes del sector privado que expresaron apoyo a las medidas, respaldadas desde la política con la presencia de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre.

Lee también

Los aranceles a los productos brasileños están en vigor desde el 6 de agosto y Trump los justificó sobre todo con el juicio penal por golpismo que cursa en la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro confronta a Brasil con EU

Brasil ha intentado entablar una negociación desde un punto de vista estrictamente comercial, pero hasta ahora Trump le ha cerrado las puertas y puesto como condición el fin del proceso que puede llevar al líder de la brasileña a prisión.

La también alegó un supuesto con Brasil, que ha sido desmentido por las cifras que maneja el propio Gobierno estadounidense.

Lee también

Brasil sostiene que Estados Unidos mantiene saldos favorables en la desde hace cinco lustros, por lo que considera esas sanciones de un claro tenor político.

En 2024, Estados Unidos recibió el 12% de las exportaciones de Brasil, que sumaron 40 mil 300 millones de dólares, en tanto que las importaciones desde la mayor fueron por 40 mil 500 millones de dólares.

