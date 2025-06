Una búsqueda masiva se extendió hasta su segundo día el domingo para encontrar a un hombre que, según las autoridades, usó una máscara y se hizo pasar por policía para matar a tiros a una legisladora estatal demócrata en su casa en los suburbios de Minneapolis, un acto que el gobernador Tim Walz calificó como "un asesinato políticamente motivado". Las autoridades dijeron que el sospechoso también hirió a un segundo legislador y estaba tratando de huir del área.

La expresidenta de la Cámara de Representantes estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark fueron asesinados en su casa de Brooklyn Park el sábado temprano. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, resultaron heridos en su domicilio de Champlin, a unos 15 kilómetros de distancia.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años, y el FBI ofreció una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Compartieron una foto tomada el sábado de Boelter con un sombrero vaquero color beige y pidieron al público que informara sobre avistamientos. Cientos de agentes de la ley se desplegaron en la búsqueda del sospechoso.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar de Minnesota indicó el domingo que las autoridades creen que el tirador no ha ido muy lejos.

"Creemos que está en las cercanías y que lo van a encontrar", dijo la demócrata el domingo en "Meet the Press" de NBC. "Pero ahora mismo, todos están nerviosos aquí, porque sabemos que este hombre matará en un segundo".

Las autoridades aún no han dado detalles sobre un posible motivo.

Boelter es un exfuncionario político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según los registros, aunque no estaba claro si se conocían o qué tan bien.

Los ataques provocaron advertencias a otros funcionarios electos estatales y la cancelación de las manifestaciones planeadas "No Kings" contra el presidente Donald Trump, aunque algunas se llevaron a cabo de todos modos, incluida una que atrajo a decenas de miles al Capitolio del Estado en St. Paul. Las autoridades dijeron que el sospechoso tenía volantes de "No Kings" en su coche y escritos que mencionaban los nombres de las víctimas, así como de otros legisladores y funcionarios, aunque no pudieron decir si tenía otros objetivos específicos.

Un funcionario de Minnesota expresó a AP que los escritos del sospechoso también contenían información sobre legisladores prominentes que han sido defensores abiertos de los derechos al aborto. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso.

Agentes de la ley recuperaron varias armas de fuego estilo AK del vehículo del sospechoso, y se creía que aún estaba armado con una pistola, dijo a AP una persona familiarizada con el asunto. La persona no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados en medio de profundas divisiones políticas.

"Debemos todos, en Minnesota y en todo el país, oponernos a todas las formas de violencia política", declaró Walz, un demócrata. También ordenó que las banderas ondearan a media asta en honor a Hortman.

"¡Tal violencia horrenda no será tolerada en los Estados Unidos de América. Dios bendiga a la gran gente de Minnesota, un lugar verdaderamente grandioso!" dijo el presidente Donald Trump en un comunicado.

Intercambio de disparos

La policía respondió a informes de disparos en la casa de los Hoffman poco después de las 2 de la mañana, dijo la policía de Champlin, y encontró a la pareja con múltiples heridas de bala.

Después de ver quiénes eran las víctimas, la policía envió agentes ara verificar proactivamente la casa de Hortman. Allí se encontraron con lo que parecía ser un vehículo policial y un hombre vestido de policía en la puerta, saliendo de la casa.

"Cuando los policías lo confrontaron, el individuo inmediatamente disparó contra los policías, quienes intercambiaron disparos, y el sospechoso se retiró de nuevo a la casa" y escapó a pie, indicó el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Las autoridades creen que el tirador llevaba una máscara cuando llevó a cabo los ataques, según un funcionario de la ley. El FBI publicó fotos del sospechoso, incluida una imagen que parece mostrarlo usando una máscara que cubría su rostro y cabeza, un uniforme de policía y sosteniendo una linterna.

Se podían ver múltiples agujeros de bala en la puerta principal de la casa de Hoffman.

John e Yvette Hoffman se sometieron a cirugía, según Walz.

Dos demócratas atacados

Hortman, de 55 años, había sido la principal líder demócrata en la Cámara estatal desde 2017. Lideró a los demócratas en una huelga de tres semanas al comienzo de la sesión de este año en una lucha de poder con los republicanos. Bajo un acuerdo de reparto de poder, entregó el mazo a la representante republicana Lisa Demuth y asumió el título de presidenta emérita.

Hortman utilizó su posición como presidenta en 2023 para defender protecciones ampliadas para los derechos al aborto, incluida la legislación para solidificar el estatus de Minnesota como refugio para pacientes que viajan al estado para buscar abortos, y para proteger a los proveedores que los atienden.

Walz la llamó "una servidora pública formidable, un pilar y una gigante en Minnesota".

Hortman y su esposo tenían dos hijos adultos.

Los informes iniciales de autopsia dieron su causa de muerte como "múltiples heridas de bala".

Los informes dijeron que Melissa Hortman murió en la escena mientras que su esposo fue declarado muerto en el hospital.

Hoffman, de 60 años, fue elegido por primera vez en 2012 y fue presidente del Comité de Servicios Humanos del Senado, que supervisa una de las partes más grandes del presupuesto estatal. Él y su esposa tienen una hija.

El ataque a congresistas demócratas de Minnesota tiene lugar en medio de profundas divisiones políticas en Estados Unidos y grandes protestas contra las políticas de Trump. Foto: AP

El sospechoso

Boelter fue nombrado para la junta de desarrollo de la fuerza laboral en 2016 y luego reelegido en 2019 para un mandato de cuatro años que expiró en 2023, según los registros estatales.

Los registros corporativos muestran que la esposa de Boelter presentó una solicitud para crear una empresa llamada Praetorian Guard Security Services LLC con la misma dirección postal de Green Isle que figura para la pareja. La esposa de Boelter figura como presidenta y directora ejecutiva y él figura como director de patrullas de seguridad en el sitio web de la empresa.

El sitio web dice que la empresa proporciona seguridad armada para propiedades y eventos y presenta una foto de un SUV pintado en un patrón bicolor, negro y plateado similar a un vehículo policial. Otra foto muestra a un hombre con equipo táctico negro con un casco de estilo militar y un chaleco balístico.

Un currículum en línea dice que Boelter es un contratista de seguridad que ha trabajado en Medio Oriente y África, además de roles gerenciales anteriores en empresas de Minnesota.

Alrededor de las 6 de la mañana, Boelter envió mensajes de texto a amigos para decir que había "tomado algunas decisiones", informó el Minnesota Star Tribune.

En los mensajes, leídos a los reporteros por David Carlson, Boelter no especificó lo que había hecho, pero dijo: "Voy a estar fuera por un tiempo. Puede que esté muerto pronto, así que solo quiero que sepan que los quiero a ambos y desearía que no hubiera sido así. ... Lamento todos los problemas que esto ha causado".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que pidió a la Policía del Capitolio que "aumentara inmediatamente la seguridad" para Klobuchar y la senadora estadounidense Tina Smith. También pidió al líder de la mayoría, John Thune, un republicano, que realizara una sesión informativa sobre la seguridad de los miembros.

Hablando el domingo en "Inside Politics Sunday" de CNN, Smith dijo que personalmente se sentía segura y que la idea de que los detalles de seguridad se convirtieran en la norma era insoportable.

"Pero creo que estamos en un punto de inflexión ahora mismo cuando vemos este tipo de amenazas personales. Se pone peor, no mejor", expresó. "No quiero pensar que necesito tener una escolta personal donde quiera que vaya".