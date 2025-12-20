El nombre del expresidente colombiano, Andrés Pastrana, apareció en uno de los numerosos archivos de Jeffrey Epstein publicados por la Casa Blanca, revelando un detalle poco conocido: según Ghislaine Maxwell, ella y Pastrana compartían la pasión por la aviación, y durante un viaje a Colombia, piloteó un helicóptero Blackhawk.

La mención se encuentra en la entrevista que el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense le realizó a la expareja y cómplice de Epstein, en junio de este año, específicamente en la página 200 de la transcripción.

Maxwell, como se recuerda, era la mano derecha y compañera de Epstein y, en 2021, fue condenada por tráfico sexual de menores, conspiración para cometer abuso sexual y otros cargos relacionados con su papel en la red de explotación del millonario.

Lee también

"Conocí a Andrés Pastrana en un pub en Dublín. No sé si alguna vez viajó en el avión de Epstein ni si estuvo en su isla privada", dijo Ghislaine Maxwell en entrevista con el Departamento de Justicia de EU. Foto: El Tiempo

Pastrana viajó con Epstein a Colombia y Cuba, según Maxwell; "conocimos a Fidel Castro"

Durante la sesión, Todd Blanche, fiscal general adjunto, le preguntó directamente a Maxwell si conocía al expresidente colombiano.

"Conocí a Andrés Pastrana en un pub en Dublín. No sé si alguna vez viajó en el avión de Epstein ni si estuvo en su isla privada", respondió, describiendo luego la naturaleza de la relación y los viajes que realizó con el exmandatario y Epstein a Colombia y Cuba.

"Viajamos con Pastrana a Colombia, y Epstein también estaba presente. También fuimos a Cuba; ese viaje fue organizado por un amigo que tenía conexiones con distribuidores de puros, y allí conocimos a Fidel Castro", dijo la mujer.

Según Maxwell, su relación con Pastrana se profundizó porque ambos eran pilotos y les encantaba la aviación, revelando incluso que, cuando visitó el país, piloteó un helicóptero Blackhawk.

"Yo soy piloto de helicóptero, y Pastrana también lo es. Incluso volé un Blackhawk en Colombia", afirmó en otro segmento del intercambio.

Lee también Departamento de Justicia de EU publica más archivos del caso Epstein; "tengo una chica para él", se lee en un mensaje

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Foto: Archivo / EFE

Pastrana dice que sí viajó a Cuba, pero no con Epstein

Además, el periodista Daniel Coronell reveló una serie de fotografías en las que se ve a Maxwell junto a Pastrana con trajes de piloto, en lo que parece ser el momento descrito en la entrevista.

El expresidente Pastrana ya había hablado públicamente sobre este viaje a Cuba, confirmando su participación en actividades oficiales y privadas. De hecho, el diario The New York Times publicó hace cuatro meses uno de los archivos de Epstein en el que aparecen el financiero, Pastrana, Maxwell y el líder comunista.

De acuerdo con Maxwell, ese viaje habría sido en 2002 o 2003.

Epstein, como se sabe, cultivó una amplia red de amistades en los círculos más altos, que incluyen al expresidente Bill Clinton, la realeza británica, el presidente Donald Trump y muchos otros.

Lee también Archivos Epstein, entre caras famosas y páginas censuradas; conclusiones de la publicación inicial de los documentos

El expresidente estadounidense, Bill Clinton (der), con el magnate Jeffrey Epstein y la entonces socialité Ghislaine Maxwell. FOTO: REDES

La publicación de estos documentos se produjo luego de que el Congreso aprobara una ley exigiendo su divulgación, tras haber sido inicialmente bloqueada por la administración Trump, en un esfuerzo por ofrecer transparencia sobre las conexiones y viajes de Epstein y las personas que compartieron espacios sociales con él.

El diario colombiano EL TIEMPO contactó al equipo del expresidente Pastrana, que confirmó que se encontraba fuera del país y no podía atender en este momento las preguntas de este medio.

Sin embargo, aseguraron que el viaje mencionado en los documentos sí se realizó, pero que Epstein no estuvo presente.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc