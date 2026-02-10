Más Información

La audiencia de , alias “El Ratón” ante una corte federal de Chicago, en Illinois, fue aplazada de nuevo, al 27 de julio.

Ovidio Guzmán, líder de "", facción del , debía comparecer el 10 de julio ante la juez Sharon Johnson Coleman, pero la audiencia fue pospuesta 17 días.

La audiencia de “El Ratón” es para revisar si la fiscalía mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, luego de que el narcotraficante mexicano alcanzara un acuerdo de culpabilidad y cooperación con la justicia estadounidense.

Se trata de una audiencia intermedia, en la que además se establecerá la fecha de sentencia de Ovidio.

"El Chapito" se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado. Bajo el acuerdo alcanzado, accedió a “proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como prestar testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo".

"Los Chapitos", hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo". Foto: Especial
Podrá cooperar “plena y sinceramente” en cualquier caso que le soliciten las fiscalías del Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California, el Distrito Sur de Nueva York y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, Ovidio se comprometió a pagar 80 millones de dólares que, se estima, obtuvo como producto de sus delitos.

Por los delitos de los que está señalado, que incluyen tráfico de cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas, puede ser condenado a cadena perpetua. Sin embargo, bajo el acuerdo de cooperación podría conseguir una condena reducida.

