Hanau, Alemania. La policía en Alemania detuvo a un hombre de 31 años sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en docenas de autos, algunos buzones y fachadas de edificios en la ciudad central de Hanau.

El portavoz de la policía, Thomas Leipold, afirmó que los agentes fueron alertados la noche del miércoles cuando un hombre dijo haber visto la forma de una esvástica aplicada con un líquido rojizo en el capó de un auto estacionado. La policía indicó que casi 50 autos habían sido marcados de manera similar.

Una prueba especial reveló rápidamente que la sustancia era sangre humana.

La exhibición de emblemas nazis, incluida la esvástica, es ilegal en Alemania.

Sospechoso, un ciudadano rumano

El jueves por la tarde, la policía anunció que el hombre, un ciudadano rumano cuyo nombre no fue dado a conocer en línea con las normas de privacidad alemanas, fue arrestado en su casa en Hanau, después de que un testigo proporcionara información.

“Todavía estaba bajo la fuerte influencia del alcohol y su motivo parece ser altamente personal y relacionado con el trabajo — simplemente perdió el control”, dijo Leipold. Añadió que el hombre tenía heridas que parecían autoinfligidas.

"Actualmente está siendo examinado en un hospital psiquiátrico", sostuvo Leipold. Se negó a dar más detalles para proteger la privacidad del sospechoso.

Esvástica, un símbolo de odio

La esvástica está ampliamente considerada como un símbolo de odio que evoca el trauma del Holocausto y los horrores de la Alemania nazi. Los supremacistas blancos, grupos neonazis y vándalos han continuado usándola después del final de la II Guerra Mundial, para sembrar miedo y odio.

El jueves por la mañana, antes de que el sospechoso fuera detenido, el alcalde de la ciudad, Claus Kaminsky, expresó su conmoción.

Hanau fue noticia hace cinco años cuando un atacante alemán disparó y mató a nueve personas con raíces inmigrantes en un ataque a un bar de narguile en la ciudad, en uno de los peores casos de terrorismo doméstico desde la II Guerra Mundial.

"Especialmente en nuestra ciudad, que fue profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020, tal acto causa una profunda consternación", dijo, añadiendo que la ciudad había presentado una denuncia penal, informó la agencia de noticias alemana dpa.

"Lo que sucedió aquí cruza todos los límites de la decencia y la humanidad", dijo Kaminsky. "Las esvásticas no tienen lugar en Hanau. No permitiremos que esa clase de símbolos siembre miedo o división".

