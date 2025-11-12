Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente una orden del gobierno del presidente Donald Trump que obligaba a Delta Air Lines Inc. y Aeroméxico a disolver su empresa conjunta transfronteriza, reportó el medio Bloomberg.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta acordó el miércoles suspender la orden mientras se resuelve la solicitud de revisión de la directiva presentada por las aerolíneas. La asociación entre las aerolíneas les permite coordinar los precios, el marketing y los programas de fidelización.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió en septiembre una orden definitiva en la que ordenaba a las aerolíneas disolver la empresa conjunta antes del 1 de enero.

De igual forma, alegó que las aerolíneas son los principales competidores que operan entre Estados Unidos y Ciudad de México, lo que les otorga una "ventaja desleal", y que su asociación suponía "un perjuicio real y potencial inaceptable para las partes interesadas, incluidos los consumidores".

Las aerolíneas impugnaron la orden mediante el mes pasado.

Delta, que tiene una participación del 20% en Aeroméxico, acogió con satisfacción la decisión del tribunal de suspender la orden, según afirmó en un comunicado que citó Bloomberg.

La aerolínea afirmó que sigue "apoyando los esfuerzos de la administración Trump para que México rinda cuentas de una manera que no perjudique a las empresas y los consumidores estadounidenses".

Por su parte, Aeroméxico señaló en un comunicado que "con esta decisión del Décimo Primer Circuito, la efectividad de la Orden Final del Departamento del Tesoro queda suspendida mientras se resuelve la revisión judicial".

alm