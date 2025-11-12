Más Información

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia

Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fuga de gas deja dos personas sin vida y tres más intoxicadas en departamento de alcaldía Iztapalapa

Fuga de gas deja dos personas sin vida y tres más intoxicadas en departamento de alcaldía Iztapalapa

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente una orden del gobierno del presidente Donald Trump que obligaba a . y a disolver su empresa conjunta transfronteriza, reportó el medio Bloomberg.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta acordó el miércoles suspender la orden mientras se resuelve la solicitud de revisión de la directiva presentada por las aerolíneas. La asociación entre las aerolíneas les permite coordinar los precios, el marketing y los programas de fidelización.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió en septiembre una orden definitiva en la que ordenaba a las aerolíneas disolver la empresa conjunta antes del 1 de enero.

Lee también:

De igual forma, alegó que las aerolíneas son los principales competidores que operan entre Estados Unidos y Ciudad de México, lo que les otorga una "ventaja desleal", y que su asociación suponía "un perjuicio real y potencial inaceptable para las partes interesadas, incluidos los consumidores".

Las aerolíneas impugnaron la orden mediante el mes pasado.

Delta, que tiene una participación del 20% en Aeroméxico, acogió con satisfacción la decisión del tribunal de suspender la orden, según afirmó en un comunicado que citó Bloomberg.

Lee también:

La aerolínea afirmó que sigue "apoyando los esfuerzos de la administración Trump para que México rinda cuentas de una manera que no perjudique a las empresas y los consumidores estadounidenses".

Por su parte, Aeroméxico señaló en un comunicado que "con esta decisión del Décimo Primer Circuito, la efectividad de la Orden Final del Departamento del Tesoro queda suspendida mientras se resuelve la revisión judicial".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes SEP confirma lo que pasará. Foto: Especial / SEP

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes? SEP confirma lo que pasará

Pensión Mínima IMSS ¿De cuánto será el pago en 2026 Monto y requisitos para solicitarla. Foto: Canva / IMSS

Pensión Mínima IMSS: ¿De cuánto será el pago en 2026? Monto y requisitos para solicitarla

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo