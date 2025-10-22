A tres años de su alianza, LATAM Airlines y Delta han incrementado su capacidad combinada un 88%, medida en asientos por kilómetro disponibles, el equivalente a nueve rutas, 62 mil vuelos operados y 14.5 millones de pasajeros transportados entre Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Uno de los logros más importantes durante el tercer año del acuerdo fue la incorporación de Argentina a la cobertura de la alianza para viajes a Estados Unidos y Canadá, así como el anuncio de nuevas rutas como Lima-Orlando, Buenos Aires-Miami, Guayaquil-Nueva York y Lima-Salt Lake-City.

“El crecimiento de capacidad, sumado a los más de 200 destinos ofrecidos por Delta en Estados Unidos y Canadá y los más de 130 ofrecidos por LATAM en América del Sur hacen que la alianza juegue un rol fundamental conectando la región, ofreciendo la red más grande y diversa en cuanto a destinos y opciones de viajes”, dijo Soledad Berrios, directora de Alianzas Estratégicas del grupo LATAM, en un comunicado.

Con Atlanta, Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York (JFK), Orlando y Salt Lake-City como puertas de entrada en América del Norte, y Bogotá, Cartagena, Fortaleza, Lima, Quito, Río de Janeiro, Santiago, São Paulo y Buenos Aires como puertas de entrada en América del Sur, la alianza entre Delta y LATAM operan 30 rutas directas, conectando ciudades clave en ambos continentes.

“Juntos, no solo estamos acercando regiones, sino también ofreciendo servicios innovadores y opciones de viaje mejoradas que establecen un nuevo estándar para nuestros clientes", mencionó Alex Antilla, vicepresidente para América Latina y el Caribe en Delta Air Lines.

Adicional a esto, los pasajeros pueden acceder a beneficios como la acumulación conjunta de millas o puntos en programas de viajero frecuente o el acceso a más de 53 salones de Delta Sky Clubs en Estados Unidos y seis salones lounge de LATAM en Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Lima y Miami.

También hay una serie de beneficios recíprocos para clientes élite de los programas de fidelización Delta SkyMiles y LATAM Pass, como prioridad en el check-in, abordaje y manejo de equipaje entre otras ventajas.

La alianza también ha fortalecido la operación carguera. Desde su inicio, el tonelaje transportado junto a Delta ha aumentado un 356%, alcanzando un total de 2 mil 093 toneladas en lo que va de 2025.

Entre otros avances, destaca la integración de los sistemas de seguimiento digital y la homologación de los principales productos de ambas compañías.

