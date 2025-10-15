La aerolínea LATAM Airlines anunció la designación de Nicolás Poitevin como nuevo director general para México, quien será responsable de liderar la estrategia comercial y operativa, además de impulsar la conectividad hacia Sudamérica.

Poitevin cuenta con más de 15 años de experiencia en planeación estratégica, desarrollo de productos y liderazgo financiero en empresas como Mercado Libre, Konfío y American Express México.

Regresa a LATAM Airlines, donde trabajó entre 2010 y 2014 en áreas de planeación y operaciones de carga en México, liderando proyectos que optimizaron la eficiencia operativa y generaron ahorros significativos, además de impulsar un crecimiento del 55% en los ingresos de manejo de carga.

“Es un orgullo regresar a una compañía con la trayectoria y liderazgo de LATAM Airlines. México representa una oportunidad estratégica para seguir fortaleciendo nuestra red de destinos y ofrecer una experiencia de viaje que conecte a las personas con lo mejor de Sudamérica.

“Estoy convencido de que, junto a un gran equipo, seguiremos consolidando el crecimiento de LATAM en el país”, dijo el nuevo director general de LATAM Airlines México, en un comunicado.

LATAM Airlines une a México con más de 160 destinos en 27 países de Sudamérica, incluyendo vuelos directos desde la Ciudad de México y Cancún hacia Santiago, São Paulo y Lima.

Estas rutas, operadas con una de las flotas más modernas y eficientes de la región, refuerzan la conectividad del grupo y facilitan la experiencia de viaje de los pasajeros, consolidando a México como un mercado estratégico dentro de la red de LATAM.

LATAM continúa avanzando en su plan de renovación y modernización de flota. Foto: Pexels

LATAM Airlines anuncia acuerdo con Embraer

Por otro lado, en el marco de su estrategia de crecimiento, el grupo anunció recientemente un acuerdo con Embraer para la adquisición de hasta 74 aeronaves E195-E2, con 24 pedidos en firme y 50 opciones de compra.

Las entregas comenzarán en 2026 y estarán destinadas inicialmente a LATAM Airlines Brasil, aunque podrían operar en otras filiales del grupo en el futuro, fortaleciendo las operaciones domésticas y regionales y aumentando la flexibilidad y eficiencia operativa.

Además, LATAM continúa avanzando en su plan de renovación y modernización de flota, con 362 aeronaves actualmente en operación y 86 de última generación, lo que la posiciona como una de las flotas más modernas y sostenibles de Sudamérica.

Para 2030, el grupo espera tener 200 aviones de última generación, logrando así que más del 50% de su flota esté compuesta por este tipo de aeronaves.

La aerolínea también ha implementado nuevas suites premium business en el avión con puertas para mayor privacidad, siendo la primera aerolínea en Sudamérica en ofrecerlo. El diseño está inspirado en paisajes naturales sudamericanos y cuenta con asientos cama, acceso directo al pasillo y mayor privacidad.

Además, la cabina premium comfort estará lista en 2027. Ubicada entre premium business y economy, ofrecerá más espacio, privacidad y comodidad en vuelos de largo alcance. Sus asientos son más anchos, tiene pantallas 4K de 16'', conectividad bluetooth y diseño inspirado en los paisajes de Sudamérica.

