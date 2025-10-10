Más Información

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 23 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Realizan primera audiencia pública para analizar Ley de Amparo; expertos consideran que "debilita la justicia en México"

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

Un fuerte de 7.8 grados se registró el viernes en el mar, en el paso Drake, entre el continente americano y la Antártida, informó el .

El terremoto ocurrió a las 17:29 horas de y tuvo una magnitud de 7.8.

Se localizó a 263 kilómetros al noroeste de la base Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, sostuvo el Centro Sismológico Nacional en su reporte.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 7.6 grados el sismo.

El terremoto ocurrió en una zona donde confluyen las placas tectónicas sudamericana y antártica.

La base Presidente Frei es administrada por la Fuerza Aérea de Chile y forma parte de un complejo mayor donde también se encuentra emplazado un aeródromo que brinda servicios de control de tránsito aéreo y operaciones de vuelo en la Antártida.

