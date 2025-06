Bogotá.- Víctor Mosquera, abogado del senador colombiano Miguel Uribe Turbay -quien fue víctima de un intento de asesinato el pasado 7 de junio-, informó este martes que presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por los "discursos de odio" en contra del parlamentario y precandidato presidencial.

"En nombre de la familia de Miguel Uribe Turbay y de Miguel Uribe presentamos una denuncia penal en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, todo esto bajo el contexto de que durante estos tres años ha venido realizando discursos estigmatizantes y de odio contra Miguel Uribe Turbay", declaró a la prensa Mosquera.

La defensa del senador precisó que hay más de 43 publicaciones en la red social X en las que Petro "ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe", y agregó: "No estoy relacionando que sea directamente (sic) con el atentado que sufrió, pero sí generó un ambiente que pudo haber llegado a este atentado".

Lee también Ofrecen recompensa por presunto planificador del ataque a Miguel Uribe; el precandidato colombiano fue atacado a tiros por un adolescente

Mosquera aseguró que el presidente ha sido "absolutamente irresponsable" en sus señalamientos contra la oposición y citó como ejemplo un mensaje del 5 de junio, en el que Petro, en alusión a Uribe Turbay, escribió: "Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10 mil colombianos hablando de ruptura institucional".

"Esto es absolutamente grave, genera odio en la población, polarización, y por eso estamos solicitando a la Comisión de Acusaciones que investigue y determine si las conductas del presidente de la República están enmarcadas dentro de un discurso de odio", afirmó el letrado.

Uribe Turbay es nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982) y su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, fue secuestrada por narcotraficantes de Pablo Escobar y, tras pasar seis meses en cautiverio, fue asesinada por sus captores en un intento de rescate a comienzos de 1991.

Lee también Jueza de NY da 90 días a Vicente Carrillo Fuentes "El Viceroy" para negociar acuerdo de culpabilidad; deberá llegar a un acuerdo en septiembre

El pasado 5 de junio, Petro, en alusión a Uribe Turbay, escribió en su red social: "Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10 mil colombianos hablando de ruptura institucional". Foto: EFE/Archivo

Políticos en Colombia piden a Petro moderar tono de la discusión política

Tras el atentado contra Uribe Turbay han aumentado las voces que reclaman moderar el tono en la discusión política, en especial a Petro, a quien acusan de ofender y amenazar a sus opositores, un problema que creció con la insistencia del mandatario en convocar por decreto una consulta popular para aprobar la reforma laboral.

"Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades", declaró hace dos semanas el presidente.

Lee también Precandidato colombiano Miguel Uribe será sometido a nueva operación quirúrgica; estado de salud permanece como crítico

Uribe Turbay, de 39 años y del partido opositor de derecha Centro Democrático, recibió hace 16 días dos disparos en la cabeza y otro en una pierna cuando encabezaba un acto de campaña en Bogotá de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Desde entonces, el senador está ingresado en una clínica de la capital colombiana en estado "grave", mientras las autoridades intentan dar con los autores intelectuales del atentado.

Hasta ahora, por este caso han sido detenidas cuatro personas, entre ellas el sicario, un menor de 15 años que tenía en su poder una pistola de marca Glock usada en el ataque y que fue capturado en flagrancia, y otros tres presuntos implicados en calidad de "coautores": Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm