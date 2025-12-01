Nezahualcóyotl, Méx.- Los seis líderes de sindicatos que fueron detenidos hace unos días por corporaciones de los tres niveles de gobierno dentro de las acciones del Operativo Caudal, considerados como “objetivos prioritarios”, ya fueron vinculados a proceso por varios delitos, entre ellos extorsión, extracción, distribución y venta de agua potable.

Se trata de Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”, Juan“N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N”.

Los acusados fueron identificados como dirigentes o integrantes relevantes de las organizaciones sociales con fachada de sindicatos autodenominadas “Sindicato 22 de Octubre”, “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (Fittam)”, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (Sutmex)”, “La Chokiza” y “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”, estas dos últimas, aliadas de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON)”.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esos grupos están relacionados con homicidios, secuestros, extorsiones, robos con violencia, despojos de propiedades, disparos de arma de fuego, contra la salud, así como contra el servicio público y distribución del agua en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco, principalmente.

Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, sexto regidor en el municipio de Chalco, es identificado como líder del "Sindicato 22 de Octubre" y de acuerdo a las investigaciones, utilizaba su grupo delictivo para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través pipas irregulares, propiedad de sus integrantes, además ordenaba agredir a conductores de vehículos ajenos a su organización.

Fue detenido el pasado 21 de noviembre por elementos de la fiscalía quienes le cumplimentaron orden de aprehensión porel delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de dos hombres, hechos registrados en el municipio de Los Reyes La Paz.

En la misma fecha fue detenido Juan “N”, identificado como Secretario General de la “Fittam” y vocero del "Sutmex”, actos de investigación señalan que para acaparar la distribución y el cobro ilícito del agua, ordenaba agresiones y robos con violencia en agravio de propietarios de purificadoras, así como conductores o dueños de pipas ajenas a sus grupos.

A este sujeto le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión en agravio de un masculino en el municipio de Teotihuacán. Al momento de su detención le fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles de diferentes calibres y cargadores, así como bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

En otra acción operativa se logró la detención de Guillermo “N”, quien, de acuerdo a información recabada, recibía instrucciones directas de alias “Gimy” y/o “Jimmy”, para instalar tomas clandestinas de agua potable en las redes oficiales y “administrar la venta y distribución de la ordeña” con el uso de pipas irregulares operadas por sus agremiados.

Guillermo “N” es señalado como un integrante relevante del “Sindicato 22 de Octubre”. Tras su detención, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de extorsión por hechos cometidos en agravio de una mujer en el municipio de Nezahualcóyotl.

Otro de los objetivos prioritarios detenidos es Ricardo “N”, quien, como presunto integrante de "La Chokiza", fungía como propietario de pipas del grupo criminal y era el encargado de administrar tomas de agua clandestinas.

Ricardo “N” fue detenido en cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de extorsión registrada en el municipio de Ecatepec, en agravio de un vecino.

En coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, fue detenido Juan Manuel “N” alias “El Maya”, presunto líder de la organización “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”. Hasta antes de su captura, este sujeto, también era identificado como generador de violencia en el municipio de Ecatepec.

El 24 de noviembre pasado, elementos de la FGJEM le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por hechos diversos de extorsión. Durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales, así como diversos identificadores de su grupo delictivo.

También fue detenida María del Carmen “N”, a quien se le relaciona con actividades delictivas de despojo ya que, la investigada facilitaba predios invadidos para que funcionaran como pensiones de pipas de agua y otros vehículos, además de ocupar viviendas de manera ilegal.

Presuntamente, el 14 de diciembre del 2024, alias“ El Maya” y María del Carmen “N”, en compañía de diversos integrantes de “Los Mayas”, mediante la amenaza de invadir una casa habitación ubicado la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, le exigieron 200 mil pesos al legítimo propietario, ambos emplazaron a la víctima a realizar el pago total dela exigencia extorsiva a más tardar el 10 de enero del 2025, pedo al no hacer el pago, la desalojaron de su inmueble amagándola con armas de fuego.

Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N” fueron ingresados a Centros Preventivos y de Readaptación Sociales estatales ubicados en Nezahualcóyotl, Otumba, Ecatepec y Almoloya de Juárez, donde, después de analizar los datos de prueba recabados y expuestos por la fiscalía, los jueces determinaron su vinculación a proceso.

