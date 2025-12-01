La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, en lo que va del año, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) han tramitado 4 mil 400 medidas de protección para niñas, niños, adolescentes y mujeres; estas medidas incluyen restricciones de acercamiento, prohibición de comunicación, acciones para prevenir intimidación y, en algunos casos, la salida del agresor del domicilio.

En un comunicado, indicó que, de enero a octubre de 2025, las sedes de los CJM ubicadas en Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan y La Magdalena Contreras atendieron a 12 mil 500 mujeres que recibieron servicios especializados.

De acuerdo a la dependencia, cada centro cuenta con una agencia del Ministerio Público con facultades para iniciar investigaciones por violencia familiar y otros delitos de género, además de solicitar medidas de protección ante la autoridad judicial cuando existen riesgos para la integridad de las víctimas.

Lee también Tabe pide a diputados ajustes al presupuesto; busca evitar nuevos retrasos en obras públicas

Explicó que dentro de los centros se opera con el área de Empoderamiento, donde se promueve el fortalecimiento económico y psicosocial de las usuarias mediante talleres, capacitación, vinculación laboral y acceso a programas sociales.

“Sabemos que pedir ayuda es difícil. Cada mujer atraviesa un proceso distinto, y en los CJM las escuchamos, acompañamos y brindamos alternativas para salir de la violencia. Les invitamos a acudir; aquí las recibiremos con respeto y atención especializada”, expresó la directora general de los CJM, Nancy Iniestra Morales.

Centros de Justicia para las Mujeres han dictado más de 4 mil medidas de protección (01/12/2025). Foto: Especial

Lee también Bloquean Avenida Tláhuac por joven desaparecido; familiares exigen avances en la investigación

Además, detalló que en cada centro también incorpora un área lúdica para niñas y niños, donde se ofrece atención pedagógica a hijas e hijos de mujeres que viven situaciones de violencia, donde se puede identificar posibles vulneraciones de derechos y, cuando es necesario, se realizan las canalizaciones correspondientes.

Los CJM ofrece atención jurídica, médica, psicológica y social en un mismo espacio para quienes enfrentan situaciones de violencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov