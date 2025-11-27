LA PAZ, BCS., 27 de noviembre.- El Congreso de Baja California Sur, analiza una iniciativa de ley para que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio y no dependa de una querella presentada por la víctima.

Durante la sesión, la diputada Karina Olivas Parra, presentó la iniciativa que busca –dijo– reducir la impunidad derivada del miedo, las amenazas o la presión que enfrentan principalmente mujeres al denunciar.

Añadió que bajo el modelo actual, muchas víctimas desisten o se ven obligadas a otorgar el perdón, lo que impide la intervención del Estado.

“Si transformamos esta forma de persecución estaremos actuando en consecuencia con aquella visión en la que decimos que la protección a la familia es de orden público y de interés general”, expuso.

La iniciativa también plantea incrementar en una mitad las penas mínimas y máximas cuando las agresiones se cometan contra víctimas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas o personas incapaces de comprender el significado del hecho. Además, propone que quienes ejercen violencia pierdan derechos respecto de la víctima, como el de recibir pensión alimenticia.

Olivas Parra fundamentó la propuesta en los indicadores oficiales del informe Violencia contra las Mujeres, Incidencia Delictiva y Llamadas de Emergencia 911, con corte al 30 de septiembre de 2025.

Según esas cifras, Baja California Sur ocupa el sexto lugar nacional en llamadas por violencia de pareja, con una tasa de 388.36 por cada 100 mil habitantes —más del doble de la tasa nacional—; el tercer lugar en lesiones dolosas contra mujeres; el quinto en violencia familiar; y el lugar 13 en llamadas por incidentes de violencia familiar.

La legisladora advirtió que la violencia dentro del hogar genera graves afectaciones físicas, emocionales y sociales, y puede replicarse en generaciones futuras.

Subrayó que niñas y niños que crecen en entornos violentos tienen mayor probabilidad de reproducir estas conductas o desarrollar problemas de salud mental.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

dmrr/cr