La Paz.- Un hombre con orden de aprehensión por el delito de pederastia fue detenido en el acceso marítimo de Baja California Sur, como parte de los operativos de vigilancia en este puerto, confirmaron autoridades.

Durante la jornada de este jueves de inspección en el puerto de Pichilingue, elementos de la Policía Estatal Preventiva verificaron en la plataforma de información sobre seguridad que el hombre, identificado como Remigio “N”, de 41 años, contaba con una orden de aprehensión vigente del estado de Veracruz.

El detenido había abordado el transbordador marítimo en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, y al llegar a esta capital fue detectado en los módulos de revisión secundaria, donde agentes de la Policía Estatal Preventiva lo aseguraron y presentaron ante el Ministerio Público del Fuero Común.

Esta captura se suma a otra realizada hace apenas unas semanas, en el mismo puerto. El pasado 10 de noviembre, autoridades detuvieron a Ignacio “N”, de 49 años, originario del estado de Puebla, quien también enfrentaba una orden de aprehensión por violación en el 2021.

Las autoridades señalaron que estos aseguramientos forman parte de los operativos permanentes de control y revisión en Pichilingue, en los que participan fuerzas estatales y federales para evitar el ingreso de personas con antecedentes delictivos a la entidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición correspondiente para su traslado al estado donde son requeridos.

Cabe mencionar que por los hechos de alto impacto que se han registrado en la entidad, la Mesa de Seguridad y Paz informó que reforzó la seguridad y vigilancia en los accesos terrestres y marítimos a la entidad.

El gobernador Víctor Castro Cosío dijo que detectaron la presencia de células delictivas del estado de Baja California operando en la zona norte de BCS, por lo que se reforzarán los operativos para desarticularlas y “sellar” –dijo– los accesos a la entidad, de personas vinculadas con actividades delictivas.

