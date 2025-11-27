San Cristóbal de las Casas, Chis; 23 de noviembre.- Una arrendataria que lanzó un perro desde la parte alta de una vivienda, como parte de un desalojo que realizó en contra de una inquilina que presuntamente se había retrasado con el pago de la renta, fue detenida y tuvo que ofrecer una disculpa pública.

La Fiscalía de Chiapas informó que María Olga Corzo Pérez, fue detenida por la agresión en contra del perrito en la colonia Las Granjas, municipio de Tuxtla. “Aventé pues el perrito. Se que es un delito. Soy una mujer enferma. No estaba yo en mis cabales. Me arrepiento de haber hecho eso. Yo me arrepiento pues. Es penado hacer esas cosas. Se me pasó pues. Pido mil disculpas. Pido perdón al público, a las personas que estuvieron ahí”.

Hasta el lugar donde ocurrió el desalojo, llegaron funcionarios de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, del ayuntamiento de Tuxtla, para rescatar a la perrita que quedó bajo resguardo.

Un grupo de personas que había contratado la dueña, entró a la casa ubicada en la Avenida Tuxtla, manzana 136, en la colonia Las Granjas, para sacar las pertenencias de la mujer que presuntamente se había retrasado con la renta.

El perrito conocido como Rambo, se encuentra en buen estado de salud, bajó cuidados especializados en la clínica municipal de Tuxtla.

En el caso de María Olga, quedó en libertad. “Como parte de los mecanismo alternativo de solución de controversias de la Fiscalía, (la detenida) se hizo cargo de la reparación del daño”.

