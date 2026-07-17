Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón externaron temor por la seguridad de las obras y las condiciones del suelo de las colonias por las que pasará la Línea 5 del Cablebús, y denunciaron que el Gobierno capitalino no ha presentado estudios técnicos que garanticen que la obra no representa un riesgo para sus viviendas.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL en donde se construyen las primeras estaciones de la Línea 5 del Cablebús, vecinos señalaron que antes de continuar con la construcción debe existir mayor transparencia sobre las características del subsuelo y el impacto que tendrá la instalación de torres y estaciones.

A un costado de la futura estación Enrique Cabrera, habitantes del Condominio Tarango denunciaron que el proyecto contempla la instalación de un pilote dentro de la unidad habitacional, situación que les genera incertidumbre.

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Karla aseguró que “el Gobierno no ha presentado estudios de suelo. Nosotros aquí tenemos muchísimos riesgos. Incluso una pipa o el camión de la basura generan hundimientos por el peso”.

Emmanuel explicó que los vecinos nunca fueron consultados para poner el pilote del Cablebús en la unidad, pues “nos dijeron que va a pasar por arriba de las casas y que van a poner aquí un pilote. Esa decisión ya se tomó y a nosotros nunca nos consultaron”.

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Karla agregó que dentro del condominio existen antecedentes de hundimientos y reparaciones estructurales, por lo que insistió en que, antes de iniciar cualquier intervención, las autoridades deben presentar estudios técnicos.

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“Lo único que pedimos es un estudio de suelos que diga que todo va a estar bien. Eso es suficiente, porque es lo que más preocupa a las personas”.

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En la colonia Colina del Sur, donde estará la estación Santa Lucía, Leticia explicó que la principal preocupación de los vecinos es el impacto que tendrá el proyecto en la congestión vehicular, ya que, dijo, los colonos no quieren que se genere más tráfico en la zona.

“La objeción principal es el tráfico y todo lo que pudiera generar alrededor: el ambulantaje, los estacionamientos y otras cosas. En reuniones con el Gobierno nos dijeron que aquí iban a llegar camiones y eso nos preocupó porque el espacio es muy pequeño”, dijo.

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Juana, vecina del Olivar del Conde, aseguró que ella y otros habitantes no están de acuerdo con la construcción del Cablebús, ya que consideran que el terreno presenta condiciones que podrían representar un riesgo.

“Muchos no están de acuerdo (Cablebús), porque ha temblado aquí. Vibra como si pasara algo por debajo de la tierra. Y si quieren poner esto, va a ser muy peligroso para la gente. Ha habido temblores aquí que dicen que no pasa nada, pero no es la primera vez”, señaló.

No obstante, no todos los habitantes comparten estas preocupaciones. Yolanda Navarro, vecina del Olivar del Conde, defendió la construcción de la Línea 5 del Cablebús y aseguró que parte del rechazo proviene de un sector de vecinos de Colina del Sur, los cuales calificó como “elitistas”.

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“Lo que pasa es que aquí hay mucha gente elitista, sobre todo en Colina del Sur. Dicen que el Cablebús les hace daño, pero realmente no hay ningún problema (…) , también querían quitar una secundaria porque no querían que vinieran chicos de otras zonas populares. Las mismas personas son las que ahora se oponen al Cablebús”, alertó.

La Línea 5 del Cablebús contempla un recorrido de 15.4 kilómetros con 12 estaciones, que conectarán Mixcoac con Oyamel en aproximadamente 40 minutos, beneficiando a 61 colonias de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

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La obra es construida por Gami Ingeniería e Instalaciones y Doppelmayr México, con una inversión de 7 mil 868 millones 146 mil pesos.

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ss/cr