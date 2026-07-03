La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el peso se mantuvo firme ante el dólar, luego de que Estados Unidos rechazó ampliar el T-MEC.

“La posición de Estados Unidos era esperada por todos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, dijo el jueves en Palacio Nacional.

El peso se apreció ayer 0.4% y puso fin a dos días seguidos de pérdidas, al acabar en 17.48 unidades por dólar en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.91 pesos en ventanillas de Banamex, seis centavos por debajo del miércoles.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, reiteró que el T-MEC mantendrá su vigencia hasta 2036 y que, por acuerdo entre los tres países, se realizarán revisiones anuales, cuya primera etapa formal comenzará el 20 de julio, cuando una delegación de Estados Unidos visite México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, el también excanciller informó los resultados de la reunión virtual del 1 de julio con autoridades de Estados Unidos y Canadá.

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Según Ebrard, la administración del presidente Donald Trump manifestó su preocupación por el déficit comercial que mantiene con México y Canadá.

“Si comparamos a México con el resto del mundo, tenemos uno de los aranceles efectivos más bajos y más de 80% de lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel. Eso no se ha modificado y no pensamos ni esperamos que se modifique”, enfatizó el funcionario.

Informó que otro de los temas centrales de las próximas conversaciones será fortalecer la producción regional en sectores estratégicos como la industria farmacéutica y los semiconductores, con el objetivo de disminuir las importaciones provenientes de otras regiones y contribuir a reducir el déficit comercial de Norteamérica.

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Informó que en las negociaciones y mesas de trabajo no se han abordado con Estados Unidos temas de seguridad para determinar el futuro del T-MEC.

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