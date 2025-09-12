La Secretaría de Medio Ambiente realizó acciones de recuperación, demolición y reforestación en dos Áreas de Valor Ambiental (AVA): Barranca Mixcoac y Barranca Becerra Tepecuache, Sección La Loma.

Indicó que estas intervenciones forman parte de la estrategia integral para la protección, conservación y restauración de espacios ambientales prioritarios de la Ciudad de México.

¿En qué consistieron las acciones?

La dependencia explicó que las labores se llevaron a cabo de manera simultánea, “pacífica y con estricto respeto a los derechos humanos y al debido proceso”.

En la Barranca Mixcoac se retiró una plancha de concreto de 465 m² y dos cuerpos constructivos, con el objetivo de prevenir la contaminación y restaurar la capacidad natural del suelo.

Y en la Barranca Becerra Tepecuache se llevó a cabo una jornada de limpieza que incluyó el retiro de residuos de construcción y la preparación del terreno para la plantación de árboles, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima local, la captación de agua de lluvia y la protección de este valioso ecosistema.

