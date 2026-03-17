Tapachula.— Al menos, unos 2 mil cubanos y venezolanos han sido deportados en los dos primeros meses de este año desde Estados Unidos y trasladados a Chiapas y Tabasco, donde muchos quedan varados sin dinero y sin posibilidad de regularizar su situación migratoria, denunció el activista Luis Rey García Villagrán.

El director de la organización Dignificación Humana explicó que algunos de los extranjeros fueron traídos en avión y otros dejados en la frontera norte de México, donde fueron recibidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) y trasladados vía terrestre a estancias migratorias del sur del país, para luego otorgarles documentos donde se les ordena la salida del territorio nacional en un plazo de cinco días.

Abundó que el mayor número de los deportados, en su mayoría cubanos y venezolanos, fueron llevados a Tabasco y otros distribuidos en Chiapas, principalmente en los municipios de Tapachula, Palenque y Tuxtla Gutiérrez.

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Damián Vallin Rivero trabaja como albañil y gana 200 pesos al día. Foto: María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL

Indicó que ellos no cuentan con ningún tipo de documentos personales, lo que les dificulta iniciar algún trámite para regularizar su estancia en el país u obtener un trabajo, y no todas las familias les pueden enviar dinero para solventar gastos de alimentación y vivienda, por lo que varios se encuentran en situación de calle.

Algunos tenían entre 20 y 40 años viviendo en Estados Unidos y fueron detenidos y llevados a la prisión de Alligator Alcatraz, en Florida, señaló García Villagrán.

Uno de ellos es Damián Vallin Rivero, de 52 años, quien el pasado 6 de marzo fue liberado de la Estación Migratoria Siglo 21 con un documento de “oficio de salida del país”.

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Osmel García fue deportado tras vivir 33 años en Miami. Foto: María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL

El documento, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, ordena que el ciudadano cubano “en un término no mayor a cinco días naturales, contando a partir de la fecha de notificación, por sus propios medios abandone el país sin que la autoridad del lugar donde efectúe su salida le exija presentar documentación migratoria alguna”.

Damián Vallin relató que el 12 de diciembre de 2025 fue detenido en Miami por una falta de tránsito, estuvo más de un mes en el centro de detención de Alligator Alcatraz y llegó a Tapachula, deportado en un vuelo, junto con 28 de sus connacionales.

Dijo que tenía más de 33 años viviendo en Miami, donde dejó a su hija, de 12 años de edad.

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Actualmente vive en situación de calle porque no tiene documentos para trabajar y, por lo tanto, no puede pagar una vivienda.

“En algunas ocasiones trabajo como ayudante de albañil con un sueldo de 200 pesos al día, que sólo me alcanza para pagar un lugar dónde bañarme, que me cobran 75 pesos, y algo de comida”, explica.

Señala que tampoco ha podido iniciar su trámite de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pues no cuenta con documentos personales ni un teléfono para recibir notificaciones.

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“Quiero que México me dé una oportunidad para reintegrarme”, pide Damián Vallin.

La misma situación enfrenta Osmel García, de 52 años, un cubano que luego de vivir 33 años en Estados Unidos fue detenido en Miami cuando fue a firmar por una falta administrativa.

Narra que estuvo en Alligator Alcatraz y, posteriormente, llevado a otra prisión en Arizona, para luego ser deportado y entregado a las autoridades migratorias mexicanas.

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Ahora se sostiene vendiendo agua embotellada en la plaza central de esta ciudad, ubicada a unos 17 kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que le alcanza para pagar mil 500 pesos mensuales de un pequeño cuarto.

Otro cubano deportado es Lázaro Ballesteros Fernández, de 53 años. Cuenta que llegó a Estados Unidos en la década de 1980 junto con su padre, un preso político. Este hombre fue detenido por un cargo que tenía por tráfico de marihuana, por lo cual, desde hace 12 años firmaba la supervisión.

Explica que hace cinco meses fue detenido afuera de su casa, en Miami y, trasladado a Alligator Alcatraz donde estuvo preso casi dos meses, para luego ser deportado.

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Ballesteros Fernández señala que contaba con residencia estadounidense, pero le fue retirada ya que, según su testimonio, le alteraron los cargos por tráfico de cocaína y lo catalogaron como un peligro para la sociedad.

Viacrucis Migrante

El director de la organización Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, anunció que, en el marco de Semana Santa, se realizará un Viacrucis Migrante.

Señaló que en Tapachula hay unos 15 mil extranjeros varados porque no han obtenido respuesta a sus trámites ante la Comar o el Instituto Nacional de Migración.