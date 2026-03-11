Ante el aumento de caso de trata de personas en México, en especial niñas y adolescentes migrantes, pero también indígenas, el Senado aprobó una reforma que busca coordinar esfuerzos de varias dependencias para inhibir este delito, así como capacitar a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar abuso y colusión en estas redes de tráfico.

Durante la sesión ordinaria en el Senado se aprobó 108 votos la reforma a la Ley de Migración y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la Protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que busca frenar este grave delito donde participa el crimen organizado.

La reforma, que fue turnada a San Lázaro, también establece que en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y separados, la autorización de esta condición de estancia beneficiará de manera solidaria a la persona adulta encargada de su cuidado, ya sea quien ejerza la patria potestad, la tutela, o quien los tenga bajo su guarda y custodia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación civil.

Ello, para evitar que “coyotes” o “polleros” sean quienes lleven a niños en su tránsito por México y que sólo quien ejerza la patria potestad, es decir, padres o familiares, sean quienes puedan tener su custodia.

Se establece que los servidores públicos del Instituto para su ingreso, desarrollo y permanencia deberán cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización. con perspectiva de género.

De manera que el personal pueda identificar posibles situaciones de trata y, en su caso, intervenir de forma sensible y efectiva en dichas situaciones e incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de Carrera Migratoria.

Se crea la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, incorporada al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a la Secretaria de Educación Pública (SEP). Ambos organismos desempeñarían un papel crucial en la prevención, atención y erradicación de este delito desde sus respectivas competencias.

La Red Por los Derechos de la Infancia en México realiza un análisis de tallado sobre la situación actual de la tasa de incidencia delictiva por trata de personas en menores de 17 años. Durante el periodo que se analiza -enero 2015 a enero 2024- 2,438 personas de 0 a 17 años (1,819 mujeres y 619 hombres) han sido víctimas de trata de personas en México.

El promedio mensual de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en México ha aumentado de 15.3 entre enero de 2015 y noviembre de 2018 a 27.7 entre diciembre de 2018 y enero de 2024.

