TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Ronald N y Luis Enrique N, de nacionalidad venezolana, fueron detenidos como presuntos responsables del delito de extorsión agravada en perjuicio de Luis G N en la colonia Centro de Tapachula, informó la Fiscalía General del Estado.

La carpeta de investigación consignó que durante febrero y parte de este mes, la víctima recibió mensajes de extorsión en su teléfono celular por parte de los involucrados.

Le llamaban para exigirle dinero como cobro de derecho de piso para que pudiera trabajar en su local comercial, y lo amenazaban con causarle daño a su familia.

Los venezolanos fueron puestos a disposición del órgano judicial que determinará la situación jurídica de ambos.

El pasado domingo también en Tapachula, fuerzas estatales de seguridad, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aprehendieron a Jorge N, Joha N y Juayohe N, los dos últimos de nacionalidad cubana, como presuntos responsables de los delitos contra la salud y pandillerismo.

Durante un operativo de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Calcáneo les aseguraron 50 bolsitas de "piedra", 24 bolsas pequeña de cocaína y 47 bolsitas con marihuana, dinero en efectivo y 10 tarjetas de presentación relacionadas con la venta de drogas.

