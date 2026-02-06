El arte y el deporte se unieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milano Cortina, en la cual la voz de la cantante estadounidense Mariah Carey brilló al cantar en italiano e inglés, al inicio de esta ceremonia, además de la presencia de Laura Pausini y Andrea Bocelli.

La estadounidense Mariah Carey. Foto: Andreas Rentz / POOL / AFP.

La noche comenzó con un conteo regresivo del 20 al cero, para después ver en el escenario del Estadio San Siro de Milán un homenaje a la historia del arte en Italia, con Cupido y Psique paseando entre esculturas y bailarines, ejemplificando la temática de esta inauguración: armonía.

Como era de esperarse, también se hizo un homenaje a la moda, una de las áreas en las cuales Italia ha hecho historia con grandes diseñadores, como Giorgio Armani, Gianni y Donatella Versace, Valentino Garavani, por mencionar algunos.

Todo inició con una modelo caminando en una pasarela, portando un vestido de alta costura, mientras es seguida por fotógrafos, para después encontrarse con los tres maestros de la música clásica: Verdi, Puccini y Rossini.

Foto: EFE/EPA/NEIL HALL.

Tres tubos de pintura bajaron de lo alto del escenario con los colores primarios rojo, amarillo y azul saliendo de su interior; ésta fue la señal para que figuras coloridas que representaron cafeteras, muñecas de papel, edificios históricos, entre otros elementos, recrearan la vida cotidiana de los italianos.

La diva italiana Raffaella Carrá también fue homenajeada en esta ceremonia de inauguración, cuando, en un momento del performance, un grupo de bailarines rodeó a una mujer rubia vestida con un atuendo amarillo, compuesto por un body ajustado que remataba desde las rodillas con un diseño de campana, tal y como los usaba la cantante.

Después de este inicio tan brillante apareció Mariah Carey, vestida con un espectacular atuendo blanco y plateado, con una capa de plumas y su cabellera ondulada y suelta; interpretó el clásico de la música italiana Nel Blu Dipinto di Blu ("Volare") y, tras un impresionante agudo, dio paso al tema "Nothing Is Impossible" (Nada es imposible), logrando la ovación del público.

En seguida se dio paso al acto protocolario de izamiento de la bandera, en el cual estuvo presente el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, al tratarse del primer evento olímpico bajo su dirección.

La encargada de interpretar el Himno Nacional Italiano fue la cantante Laura Pausini, quien, luciendo un elegante vestido negro, frente a las dos astas y con la mano derecha sobre el pecho, interpretó cada una de las estrofas con tal fuerza y orgullo que emocionó a los presentes. Mientras esto sucedía en Milán, un coro en la ciudad de Cortina la acompañaba.

En la oscuridad y bajo una luz que iluminaba su figura, el actor Pierfrancesco Favino, quien ha participado en filmes como Guerra Mundial Z (2013) y Ángeles y demonios (2009), recitó versos del poema El infinito, de Giacomo Leopardi, acompañado por la música del violinista Giovanni Zanon.

La danza, una de las artes protagonistas de esta inauguración, fue utilizada para representar, a través de una coreografía, la relación entre la ciudad y la montaña, espacios donde se desarrollarán las competencias de estos Juegos de Invierno 2026.

Bailarines durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL.

Uno a uno fueron apareciendo los aros olímpicos, que representan a los cinco continentes, los cuales se encontraron en el aire para después unirse en medio de fuegos artificiales.

En seguida inició el desfile de los atletas, comenzando por tradición con Grecia. Las delegaciones se dividieron: una parte desfiló en Milán y la otra en Cortina de manera simultánea. La delegación mexicana estuvo representada por cinco atletas, entre ellos Donovan Carrillo y Sarah Schleper, quienes fungieron como abanderados.

Al finalizar el desfile, el espectáculo continuó con la participación de la actriz Sabrina Impacciatore, quien ha formado parte de series como "The White Lotus" y "The Paper". Muy al estilo Broadway, realizó un recorrido por la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno mientras ejecutaba una divertida coreografía.

Después de que se declararan inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, la voz de Andrea Bocelli rompió la noche con su interpretación de Nessun dorma, mientras la llama olímpica entraba y salía del estadio.

La actriz sudafricana Charlize Theron dio lectura a un mensaje de paz escrito por Nelson Mandela, en el que se señala que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un entorno donde no importa la raza, el color, la religión o cualquier otra marca social. Pidió que estos Juegos sean más que un encuentro deportivo y sirvan como recordatorio del respeto y la búsqueda de la paz.

La ceremonia concluyó con el izamiento de la bandera olímpica y la interpretación del himno olímpico, con la participación del pianista chino Lang Lang y la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Finalmente, el fuego olímpico ardió en dos pebeteros con diseño de infinito, ubicados en las ciudades de Milán y Cortina.

