Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

La cantante italiana Laura Pausini se ha reunido este miércoles con el en el Vaticano y le ha regalado la única copia de un tema inédito que ha grabado con una versión de un canto de San Francisco de Asís.

La artista italiana acudió a la cita vestida completamente de negro, acompañada por el equipo de la compañía Warner Bross y con una carta dirigida a "Su Santidad Papa León", tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Pausini recibió ante la presencia de León XIV el premio Global Icon otorgado por 'Billboard Italia' por su "talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo", informó esa revista especializada.

Después, la cantante obsequió al papa con una canción inédita, grabada en una sola copia, en la que interpreta una parte del "Cantico de las criaturas" de San Francisco de Asís.

Por su parte, 'Billboard Italia' ha entregado al pontífice estadounidense una placa simbólica en la que se defiende "la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas".

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El karma existe redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar. Foto: Foto tomada de Instagram @angelicavaleoriginal / AFP

"El karma existe": redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]