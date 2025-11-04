Mientras Laura Pausini se encuentra promocionando su nuevo disco "Io canto 2", una triste noticia ha sacudido a su familia: su tío Ettore, de 78 años, murió en un terrible accidente vial.

De acuerdo con información publicada por el diario italiano "Corriere di Bologna", los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 2 de noviembre, en la ciudad de Bolonia. Ettore daba un paseo en bicileta cuando fue arrollado por un vehículo.

El impacto fue tan fuerte que la bicicleta quedó completamente destruida y el cuerpo del hombre fue encontrado casi debajo del automóvil.

Minutos más tarde, los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar del accidente, y, aunque intentaron reanimarlo por al menos una hora, no pudieron hacer nada él.

Testigos aseguraron a la prensa local que el conductor se dio a la fuga; sin embargo, reportes oficiales revelaron que el sujeto se entregó a la policía horas más tarde.

"Se trata de un ciudadano de 29 años con doble nacionalidad, rumana y moldava, que fue denunciado por homicidio vial con fuga y omisión de auxilio", explicó.

Hasta el momento la intérprete de "Víveme" no se ha pronunciado públicamente, pero sus fans ya han comenzado a expresarle su apoyo y solidaridad en redes sociales.

