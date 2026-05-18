Los retiros por desempleo de las Afore mantienen una tendencia al alza impulsada principalmente por la actuación de gestores externos, reconoció el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes, quien insistió en la necesidad de acelerar la aprobación de modificaciones legales para corregir el mecanismo de cálculo contemplado en la Ley del Seguro Social.

De acuerdo con datos de la Consar, entre enero y abril del año en curso se retiraron por concepto de desempleo de las Afore 14 mil 474 millones de pesos, lo que representó un incremento de 28.2% en términos nominales respecto al mismo periodo del año anterior.

Entrevistado después de la inauguración del foro de fondos 2026 de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Cervantes explicó que el comportamiento de estos retiros no está relacionado con la dinámica del mercado laboral, sino con la intervención de gestores que promueven el uso de este derecho entre los trabajadores.

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“Finalmente, el retiro por desempleo es un derecho de los trabajadores, pero esta prestación se está asociando más bien a la gestoría externa”, señaló.

Indicó que la reforma pendiente al artículo 191 de la Ley del Seguro Social busca perfeccionar el mecanismo de cálculo utilizado para determinar el monto de retiro permitido y reducir los incentivos que actualmente aprovechan los gestores.

El funcionario recordó que la iniciativa ya había sido planteada en el Senado, aunque reconoció que su avance depende de la agenda legislativa.

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La Consar advirtió que los retiros por desempleo tienen efectos directos sobre las semanas de cotización de los trabajadores. Según cálculos del organismo, un trabajador que retira el monto máximo permitido, cercano a 35 mil pesos en la modalidad tipo A, puede perder alrededor de 120 semanas de cotización, equivalentes a más de dos años de trabajo.

Cervantes señaló que esta situación puede afectar particularmente a trabajadores que alternan entre la formalidad y la informalidad, ya que las semanas descontadas pueden representar la diferencia entre alcanzar o no una pensión al momento del retiro.

Ante ello, la Consar reiteró el llamado a que los trabajadores reintegren posteriormente los recursos retirados de su cuenta individual. Explicó que este proceso puede realizarse directamente con la Afore mediante esquemas parciales o en una sola exhibición, permitiendo recuperar las semanas descontadas.

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El presidente de la Consar destacó que, pese a este fenómeno, las cifras de acceso a pensión tras la reforma de 2021 muestran resultados positivos. Detalló que aproximadamente 400 mil trabajadores han solicitado una resolución de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social desde la entrada en vigor de los cambios.

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