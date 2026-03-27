La tasa de desempleo en México llegó en febrero pasado al 2.6% de la población económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sobre desempleo es ligeramente mayor al 2.5% del mismo mes de 2025, y también supera al 2.4% de diciembre de 2025, precisó el organismo autónomo en su reporte.

La población desocupada fue de 1.6 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) de 2.6% de la PEA. Respecto a febrero de 2025, la población desocupada aumentó en 76 mil personas y la TD se elevó 0.1%, detalló el Inegi.

La PEA del segundo mes del año llegó a 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59% y una población activa mayor en 1.2 millones a la de febrero de 2025.

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De la PEA, 41.4 millones de personas estuvieron ocupadas durante febrero, 294 mil más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.2 millones, el 7% de la población ocupada, porcentaje mayor al 6.3% que se registró en febrero de 2025.

Desempleo por sectores e informalidad en México

Los trabajadores informales en febrero totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 54.8%.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.6% del total en servicios, en comercio 19.6%, en manufacturas el 16.2%, en actividades agropecuarias 10.2% y en construcción 8%.

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Mientras que en "otras actividades económicas", que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0.7%, y otro 0.7% no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en octubre fue de 24.5 millones y la masculina de 35.8 millones, con una tasa de participación del 45.3% en mujeres en edad de trabajar y del 74.5% en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0.6% en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1.5% del PIB en 2024.

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