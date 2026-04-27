Acapulco. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México cuenta con 773 proyectos de inversión turística que suman 42 mil millones de dólares, en un momento donde el sector apuesta por una mayor captación de capital foráneo.

“En México recibimos la inversión turística con los brazos abiertos, pero no solo eso, los acompañamos. Hoy contamos con una sólida cartera de inversión turística por primera vez en la historia. Un ejercicio inédito integrado por 773 proyectos que representan 42 mil millones de dólares, lo que refleja el crecimiento de interés y la confianza de México como destino de inversión”, dijo.

Durante el foro "Financiamiento e inversión en el sector turístico en México, política pública y alianzas para impulsar su desarrollo”, en el primer día de trabajos de la edición 50 del Tianguis Turístico, la funcionaria destacó el interés creciente de inversionistas y la confianza en el país como destino.

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“México está de moda, pero más allá de eso, México está preparado para la inversión”, dijo la funcionaria.

Rodríguez Zamora subrayó que el turismo se mantiene como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, al aportar el 8.6% del Producto Interno Bruto (PIB), con una contribución superior a actividades como la agricultura, la minería y la construcción. Además, señaló que México se ubica actualmente como el sexto país más visitado del mundo.

En este contexto, recordó que el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, fijó como meta posicionar al país entre los cinco destinos turísticos más visitados a nivel global hacia 2030, con el respaldo de políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura, la promoción y la inversión.

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La titular de Sectur indicó que México capta más de 2 mil 50 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa turística y mantiene un crecimiento sostenido en su capacidad hotelera, con la incorporación de más de 20 mil nuevas habitaciones cada año. Añadió que en 2025 el país recibió 98.2 millones de visitantes internacionales, lo que representó un incremento de 13.6% respecto al año previo.

Destacó que el turismo genera alrededor de 5 millones de empleos en México, siendo el principal empleador de mujeres y jóvenes, y proyectó la creación de casi un millón de empleos adicionales hacia 2030.

“Para alcanzar este potencial, estamos impulsando el turismo desde la comunidad. Y hoy contamos con la declaratoria de interés público de turismo comunitario y el apoyo de lados estratégicos del gobierno federal, los estados, el sector privado y las instituciones financieras”, dijo.

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Piden dar certeza a inversionistas y acelerar licencias ambientales en turismo

El director de turismo sostenible de CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Óscar Rueda, llamó a fortalecer la certeza jurídica para inversionistas y agilizar la emisión de licencias ambientales, al advertir que los retrasos en estos procesos frenan proyectos de inversión.

Rueda indicó que uno de los principales obstáculos identificados por inversionistas es la tardanza en la obtención de permisos ambientales. Explicó que, si bien estos son necesarios en un modelo de turismo sostenible, los tiempos de respuesta que pueden extenderse por años, desincentivan la inversión y provocan la pérdida de oportunidades.

El funcionario destacó que México mantiene condiciones favorables para atraer capital al sector turístico, entre ellas una demanda sólida, amplia infraestructura, riqueza cultural y biodiversidad. Añadió que el país se encuentra en una etapa madura del desarrollo turístico, con capacidad de seguir expandiendo su oferta, particularmente en destinos aún no explotados.

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También subrayó la importancia de la inversión pública como detonante de proyectos privados, especialmente en rubros como seguridad, conectividad y servicios básicos.

Señaló que estos elementos son fundamentales para que el capital privado pueda desarrollarse en nuevos destinos.

Rueda planteó que el sector debe evolucionar hacia indicadores que midan no solo el número de visitantes, sino el gasto por turista y su impacto en la economía local. En ese sentido, enfatizó la necesidad de asegurar que los beneficios del turismo se distribuyan en las comunidades receptoras.

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Sobre el tema, el director de la oficina regional para las Américas de ONU Turismo, Heitor Kadri, coincidió en que el inversionista necesita de un acompañamiento permanente para sus actividades, para que tenga confianza, para que pueda empezar sus proyectos o seguir desarrollando los que ya han empezado.

“La seguridad jurídica es clave, el acompañamiento del inversionista con una demostración realista de todos los retos que va a encontrar por el camino y con todo el soporte del Estado que es necesario para esta actividad", dijo.

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