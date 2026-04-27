Por el tamaño de su economía y las facilidades que otorga para invertir, los inversionistas latinoamericanos siguen apostando a la compra de inmuebles en Estados Unidos.

De acuerdo con BAI Capital, empresa de desarrollos inmobiliarios y gestión de capital privado, la Unión Americana es el principal destino de inversiones inmobiliarias para familias de altos ingresos e inversionistas en América Latina.

Tan solo en Florida, sólo 10% de todas las compras internacionales de vivienda ocurren en Miami y 86% de los compradores internacionales provienen de América Latina.

Juan Carlos Eguiarte, gerente de BAI Capital en México, dijo que las inversiones en el sector inmobiliario no se concentran solo en departamentos para habitarlos o rentarlos, ahora se invierte en departamentos para alquilar a estudiantes universitarios.

“Florida es de los principales estados receptores de nueva matrícula universitaria con crecimiento sostenido. Se estima que hay 1.3 estudiantes por cama, por lo que hay un déficit de oferta de 30% y este segmento tiene tasas de ocupación de 90%.

“Las universidades matriculan estudiantes en recesión y en expansión, es completamente una demanda inelástica”, explicó.

En Miami hay desarrollos como ALMA Miami, cercano a la Universidad Internacional de Florida, donde la dinámica responde más al ciclo académico que al económico.

En su opinión, los latinoamericanos ven en Estados Unidos la oportunidad de acceder a un mercado de capitales más profundo, pero también trasladan su dinero por la presión fiscal y la incertidumbre jurídica en varios países, incluyendo México.

“Las familias patrimoniales en América Latina están moviendo activos de jurisdicciones inestables hacia mercados con reglas más claras.

“No es fuga de capital, no es dinero huyendo de una crisis puntual, es una decisión estratégica de largo plazo y es una migración patrimonial planificada. La dirección es de sur a norte de monedas blandas a monedas duras, de mercados pequeños a mercados profundos”, indicó Eguiarte.

El gerente de BAI Capital destacó que los mexicanos pueden acceder al programa federal EB-5 donde con una inversión mínima de 800 mil dólares y la generación de 10 empleos, se puede acceder a la residencia permanente en Estados Unidos.

Además de Miami, Texas y California son también buenas oportunidades en el sector inmobiliario.

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