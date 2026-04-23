El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, calificó como “positiva” la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk.

A través de un comunicado, diputados federales consideraron que lo anterior “revela el primer paso del Estado Mexicano al reconocer la crisis de desapariciones forzadas”.

Ernesto Sánchez Rodríguez recordó que la Orgnización de las Naciones Unidas ha posicionado a México como un país peligroso y con una tasa de desapariciones forzadas muy considerable al resto de países tanto de América Latina como de Europa.

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“Esta problemática requiere de un esfuerzo más allá de lo político, sino de trabajo conjunto y más sólido entre la Federación, fiscalías, colectivos de familias con personas desaparecidas y organismos internaciones, poniendo siempre en el centro a las víctimas, garantizar presupuestos fuertes, avanzar en política pública para jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, aquí hacemos una vez un alto a la polarización”, declaró.

Detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hoy en día hay más de 132 mil personas en dicha situación en todo el país, “pero el Gobierno de Morena se resiste en aceptarlo y atribuye inconsistencias en los registros por fiscalías estatales”.

“Nos ocupa que el gobierno de México no reconozca este flagelo bajo el argumento de que no se trata de una situación generalizada en muchos territorios en el país, cuando es claro que hay crisis”, indicó.

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En su oportunidad, la diputada local Claudia Pérez Romero dijo que Amnistía Internacional ha reportado que las desapariciones en México se incrementaron 10.5% en 2025, en otras palabras, nuestro país sigue siendo uno de los países con los índices más altos de tortura también.

“A ⁠principios de abril, un comité de Naciones Unidas solicitó que este tema se examine ante la Asamblea General, por la alerta de la situación del país, donde se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la ONU. El PAN está dispuesto a reforzar presupuestos, apoyar la creación de más entes de atención a víctimas, intervenir en la política pública a favor de las familias y centrar un combate real a los cárteles que, en su momento, fueron bendecidos con los “abrazos y no balazos” de AMLO”, concluyó.

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