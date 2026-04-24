Tras una investigación hecha a los chasis y subensambles fabricados en México y exportados al mercado estadounidense, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio el fallo final en el que asegura que sí existen subsidios.

Por lo que se ratificó la decisión preliminar en la que se advierte de un margen de dumping de 32.37%.

El Departamento de Comercio estadounidense dijo que no recibieron comentarios en contra de la cuota que se impuso en la determinación preliminar, por lo que no se pudo determinar el margen de subsidio por cada empresa, así que se fijó una cifra para todos, de acuerdo con la publicación oficial de dicho país el Federal Register.

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En la lista refieren que Hyundai, BRD Trailers, Carrocerías Gallegos, Commercializadora Nimmka, Carrocerias Corpus Christi, Fruehauf de Mexico, Lodi Trailers, Norstar Trailers Mexico, Semiremolques El Paisano y Ventura Trailers, recibieron una tasa de subsidio equivalente al 76.91% del valor del producto.

Esta práctica comercial desleal se considera dumping, ya que la mercancía se vende por debajo del precio de mercado al existir subsidios, por lo que se debe calcular la cuota antidumping.

Por ello, a partir de esta decisión, la Comisión de Comercio Internacional de la Unión Americana deberá de determinar en los próximos 45 días si el subsidio que supuestamente recibieron dichas empresas generó un daño o afectación a la industria automotriz estadounidense, para determinar la sanción que se impondrá.

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Esta investigación también la realizó contra los chasis y subensambles fabricados de otros países, por ejemplo, determinó que el subsidio de Tailandia está entre 9.6% y 10.7%, en tanto que para Vietnam la tasa fue de 186.84%.

El fallo preliminar de este análisis del Departamento de Comercio se dio a conocer el 1 de agosto del 2025, que fue el resultado de la investigación por dumping que inició el 24 de marzo del año pasado.

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