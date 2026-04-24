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Alfredo Achar Tussie, fundador de , murió este 24 de abril de 2026 a los 85 años. En , diversas personalidades y organismos lamentaron el deceso.

“Hoy despedimos con profundo dolor a nuestro fundador, Alfredo Achar. Su legado vive en nuestros valores y en la convicción de seguir construyendo con propósito. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Gracias por todo, Don Alfredo. Descanse en paz”, lamentó en un mensaje en X, la Fundación ProEmpleo.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt) también dio sus condolencias por el hecho.

“Con gran pesar nos unimos a la pérdida de Don Alfredo Achar Tussie, Fundador de Pinturas Comex”, se lee en sus redes sociales.

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Alfredo Achar Tussie: Su legado empresarial y la expansión de Comex

Originario de la , donde nació el 18 de marzo de 1941, inició su trayectoria empresarial en 1959. A lo largo de décadas ocupó cargos clave dentro de Comex, entre ellos director general, presidente del consejo y presidente ejecutivo, desde donde encabezó la expansión de la compañía.

Durante su gestión, la firma consolidó una red superior a cuatro mil 600 tiendas y puntos de venta operados por concesionarios. Ese proceso derivó en 2014 en la venta de la empresa a PPG Industries, considerada la mayor compañía de recubrimientos a nivel mundial.

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Además de su actividad empresarial, Achar desarrolló iniciativas en el ámbito social. En 1994 participó en la creación de la Fundación ProEmpleo Productivo, enfocada en la mediante capacitación y apoyo a microempresas.

Posteriormente, en 1997, impulsó la Fundación Activa A.C., orientada a brindar respaldo a familias afectadas por la de los noventa, con herramientas para el emprendimiento y acceso a empleo.

Su participación se extendió a otros proyectos. En 1999 se integró al fideicomiso Provivah, dirigido a la construcción de vivienda para población en condiciones de pobreza, y en 2000 formó parte del grupo fundador del Fondo Nacional de Becas (Fonabec), enfocado en financiar estudios de personas de bajos recursos.

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También formó parte de consejos en instituciones financieras, comerciales y de asistencia social, y fue miembro fundador del , además de colaborar con iniciativas vinculadas a educación y desarrollo social.

A lo largo de su trayectoria recibió distintos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Honor al Mérito Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio, el Premio Maguén David, un reconocimiento de la entre otros.

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cc/ss

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