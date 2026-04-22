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El secretario de Educación Pública, , informó que la dependencia evalúa la posibilidad de suspender clases presenciales durante los días en que se disputen partidos del Copa Mundial de la , que tendrá como una de sus sedes a México.

El funcionario explicó que existe una petición para ajustar elen esas fechas, aunque aún no hay una decisión definitiva.

"Hay una petición de que no haya clases en los días del partido, estamos revisando, estamos analizando, estamos hablando con los maestros a ver también ellos qué opinan", indicó.

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—"¿Podrían ser virtuales?", se le preguntó.

—"Vamos a ver, lo estamos revisando. No tenemos una conclusión al respecto”, señaló.

Delgado Carrillo indicó que la Secretaría de Educación Pública mantiene diálogo con docentes para valorar el impacto de una eventual medida, incluyendo la opción de migrar temporalmente a clases en línea.

Brugada pide suspender clases y promover home office

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, solicitó en marzo pasado que las autoridades educativas suspendan clases durante los días que se prevé se realicen los partidos de futbol durante el Mundial de junio próximo.

Su solicitud, dijo, busca ser una medida para que haya menos tránsito en la capital del país y para que las y los ciudadanos puedan disfrutar del evento deportivo.

“Hemos desde un inicio solicitado a distintas áreas, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases y a las distintas coordinaciones empresariales, que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como se hizo en los momentos de pandemia”, expresó.

Agregó que buscan condiciones más favorables para que haya menos tránsito durante la inauguración del Mundial y los días del evento deportivo, además de que la población pueda disfrutar “como ellos quieran”.

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