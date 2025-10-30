Ante las protestas de productores de diversas entidades del país por la falta de apoyos al sector agrícola, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, urgió al Gobierno de México a establecer precios de garantía que contemple los costos reales de producción y comercialización de los productos agrícolas, especialmente del maíz.

En una proposición con punto de acuerdo, el senador resaltó que aunque los productores ya han alcanzado acuerdos con los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, aún existe una deuda en el resto del país, por lo que la Federación tiene la obligación de entablar un diálogo permanente con ellos para revisar y actualizar periódicamente los precios de garantía, así como presentar un plan integral para el fortalecimiento tecnológico del campo nacional.

Castañeda detalló que el gremio de agricultores exige un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, pero el Gobierno federal solamente ofrece pagar 6 mil 50 pesos.

El punto de acuerdo presentado además propone exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación para que, en conjunto, formulen mecanismos institucionales permanentes de diálogo con el sector agrícola que permitan establecer y evaluar programas y proyectos de agrícolas, ganaderos y pecuarios.

También propone que en coordinación con la Cámara de Diputados y las 32 entidades federativas se establezca un precio de garantía que contemple los costos reales de producción y comercialización de los productos a fin de garantizar condiciones de rentabilidad y sostenibilidad económica, así como revisar y ajustar periódicamente el precio de garantía.

La propuesta plantea consolidar un fondo de contingencia permanente para el campo, con cobertura ante sequías, heladas, inundaciones u otros fenómenos naturales que afecten la producción agrícola, así como un subsidio destinado al fortalecimiento tecnológico del campo mexicano.

Además, exhortó a la Secretaría de Economía a que, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2026, entable un diálogo con los sectores agrícolas nacionales con el propósito de establecer una posición que proteja la producción nacional, evite la competencia desleal con granos subsidiados del extranjero, preserve las variedades nativas del maíz y asegure la seguridad alimentaria de la nación.

