Por sus contribuciones al desarrollo científico, académico y educativo de México y del mundo, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) otorgará el Grado de Doctor Honoris Causa, máximo reconocimiento que confiere esta casa de estudios, a las doctoras Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruíz Gutiérrez, informó esa institución educativa.

En un comunicado, explicó que la distinción fue aprobada por el Consejo Universitario, a propuesta del rector Jesús Madueña Molina, tras el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Honor y Justicia, que reconoció trayectorias de mérito y una contribución al avance del conocimiento, la formación de nuevas generaciones y el fortalecimiento de la educación superior.

Dijo que el Doctorado Honoris Causa se concederá a Annie Pardo Cemo por su liderazgo científico internacional, su labor formadora de generaciones de profesionistas en Biología, Bioquímica e Investigación y por el impacto global de su producción académica.

¿Quién es Annie Pardo Cemo?

Pionera en Biología Celular y una de las científicas más influyentes del país, Pardo Cemo se ubica entre el 2% de las personas científicas más citadas del mundo y es considerada la investigadora número uno en Biología Molecular en México. Su trabajo ha fortalecido capacidades científicas en instituciones mexicanas y latinoamericanas, con aportaciones que compiten a escala mundial.

Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (licenciatura, maestría y doctorado), fundó el Laboratorio de Investigación en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó estancias de investigación en institutos y universidades del extranjero.

Con más de 50 años de trayectoria, es profesora e investigadora emérita y cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Especialista en biopatología pulmonar, particularmente en enfermedades fibrosantes crónico-degenerativas como la fibrosis pulmonar, su producción incluye más de 160 artículos arbitrados, 16 capítulos de libro y 28 trabajos de docencia y política científica.

Ha coordinado y editado obras clave y fue impulsora de la creación de laboratorios especializados en biopatología pulmonar en colaboración con instituciones nacionales de salud.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Ciencias 2022, su inclusión en los listados globales de citación de la Universidad de Stanford, y el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2025.

¿Quién es Rosaura Ruíz Gutiérrez?

La UAS también otorgará el Doctorado Honoris Causa a la doctora Rosaura Ruíz Gutiérrez por su sólida trayectoria como científica, investigadora y gestora académica, así como por sus aportaciones a la Biología, la Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación Superior, la difusión del pensamiento evolutivo y el impulso a la equidad de género en los espacios científicos.

Formada en la UNAM (licenciatura, maestría y doctorado), Ruíz Gutiérrez ha desempeñado cargos de alta responsabilidad académica y científica: fue directora de la Facultad de Ciencias, primera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es integrante del SNII y su investigación aborda las teorías evolutivas desde perspectivas científica, histórica y filosófica.

Cuenta con más de 70 artículos de investigación, docencia y divulgación; 39 capítulos de libro y 44 libros coordinados o con participación editorial, con una contribución relevante al desarrollo de la filosofía e historia de la ciencia en México.

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Cátedra Patrimonial de Excelencia, el Premio José Antonio Alzate al mejor artículo de difusión, el Premio Alfonso Robinson Burs a la Educación Médica y el Premio ANUIES 2023, otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior por su contribución a la educación superior.

Con estos nombramientos, la Universidad Autónoma de Sinaloa reafirma su compromiso con la excelencia académica, el impulso a la ciencia y la visibilización de trayectorias que transforman el conocimiento y la sociedad.

El otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruíz Gutiérrez representa un homenaje a dos liderazgos científicos que enaltecen a la universidad pública mexicana y proyectan a la UAS en el ámbito nacional e internacional.

