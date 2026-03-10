Ante la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026, taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunciaron movilizaciones para el próximo miércoles en las terminales 1 y 2, y demás aeropuertos del país, ante el apoyo que, dicen, el gobierno federal otorga "en lo oscurito" a Uber y Didi.

En un comunicado acusaron que el gobierno federal sigue apoyando a los conductores de las aplicaciones mencionadas para que trabajen sin pagar permisos y cuotas establecidas desde hace más de 40 años.

Los inconformes señalaron que esa situación ha causado demasiadas molestias e incertidumbres en el gremio, toda vez que no ha habido ningún posicionamiento real por parte de las autoridades gubernamentales.

Lee también Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Todo ello, argumentaron, ha provocado que los propietarios de los autos que trabajan en Uber y Didi, se hayan podido extender sin problema alguno y de manera ilegal, por todas las terminales aéreas del territorio nacional, sin que ofrezcan seguro del pasajero en caso de robo, accidente o falla mecánica de la unidad.

"La movilización que haremos a partir del próximo miércoles será de carácter permanente hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales actuales, para que los taxistas de aplicación cuenten cómodamente con un traje a la medida", resaltaron en un comunicado.

Agregaron que si los propietarios de taxis de aplicación quieren trabajar en los aeropuertos del país sin que representen una competencia desleal, deben someterse a los mismos lineamientos que siguen los permisionarios autorizados, como es el pago de cuotas, permisos y acudir a las juntas que se realizan para mejorar la calidad del servicio que se brinda diariamente a los millones de pasajeros.

Lee también Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

"No debe pasar desapercibido que, en fechas previas, la aplicación denominada Uber, obtuvo una suspensión dentro del juicio de amparo radicado en el Juzgado 13 de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mediante la cual de manera por demás dolosa pretende engañar a los usuarios de los aeropuertos federales publicitando que ya puede prestar servicios sin restricción alguna en los aeropuertos, lo cual es totalmente falso e ilegal", remarcaron.

Consideraron que han sido ignorados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), puesto que en diversas ocasiones solicitaron ser parte de mesas de trabajo para analizar la norma aplicable a los servicios de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos federales, pero, acusaron, no se les ha tomado en cuenta.

A pesar de que siempre negaron que se modificaría dicha regla, agregaron, tuvieron conocimiento de que presentó una iniciativa de reforma misma que fue rechazada, pero no solo la SICT, sino que también diversos legisladores han presentado iniciativas que, aseguran, no son otra cosa que poner un traje a la medida para las aplicaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr